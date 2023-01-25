春節漫遊月津港　走春踏青旺兔順利

▲黃偉哲市長歡迎大家，白天漫遊溫馨古樸的月津、晚上沉浸璀璨的月津港燈展，一起感受台南鹽水小鎮魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年春節10天連續假期，走春遊台南絕對不可錯過文化底蘊豐富、充滿地方特色的鹽水月津港，白天月津港公園有浪漫夢幻的波斯菊花海及百日草花海，晚上則有以《城裡的月光》為主題的月津港燈節，白天漫遊溫馨古樸的月津、晚上沉浸璀璨的月津港燈展，一起感受台南鹽水小鎮魅力。

水利局表示，在月津港親水公園附近的信義路兩旁農地，百日草與波斯菊盛開中，隨著陽光與微風飄逸，紅、橘、黃、粉各色花朵形成浪漫的花海，今年共規劃1.2公頃的波斯菊花海和1.3公頃的百日草花海，占地較廣的百日草花海也有設置步道，方便愛花人士步行進去合影與賞花；此外，鹽水公18水岸步道，設計採貼近自然的方式並結合永續發展的思維，實現與水共生的理念，水岸步道沿線則列植台灣欒樹等台灣原生樹種，護岸坡腳則採疊石及草地緩坡，營造植被豐富的休閒水岸綠帶，適合民眾散步或騎單車賞遊其中。

另外，位於信義路上的「古月橋」連接起古月津港水域空間，改建後橋體圓形拱橋的造型也重現古城意象，「古月橋」寓涵「古月照今城」文化傳承的意義，成為懷舊氛圍的特色新地標，將月津港與在地鹽水古鎮的歷史元素融合並永續傳承，也是月津港必到的拍照打卡景點。

黃偉哲市長表示，月津港白天黑夜都精彩，除了獨特的人文歷史與周邊水域環境及水域燈節外，市府也建構完整的月津港水岸遊憩廊帶，讓倒風內海濕地重現，再現聚波漁火，邀請市民朋友一起來走春踏青享受月津港的無限風光，讓新的一年福氣滿分，健康滿分，也祝福大家兔年旺兔順利！