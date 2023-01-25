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23歲火辣DJ被勒斃！折疊塞行李箱棄屍垃圾桶　男友剛求婚竟成嫌犯

▲▼哥倫比亞23歲女DJ瓦倫蒂娜遭人謀殺後，屍體被塞入行李箱內，棄屍路邊垃圾桶。（圖／翻攝自Facebook）

▲哥倫比亞23歲女DJ瓦倫蒂娜遭人謀殺後，屍體被塞入行李箱內，棄屍路邊垃圾桶。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

南美哥倫比亞警方近日發現，23歲當紅女DJ瓦倫蒂娜（Valentina Trespalacios）遭人謀殺後，被塞入行李箱內，棄屍於路邊垃圾桶。警方隨後迅速通緝瓦倫蒂娜有殺人嫌疑的35歲美國男友，但這名男子在案發後就已失蹤。

綜合外媒報導，哥倫比亞一名男子當地22日在路邊垃圾桶拾獲一個沉甸甸的行李箱，打開後驚訝發現是一具被折疊在內的年輕女屍，嚇得這名男子立刻報警。調查人員到現場調查後，發現了瓦倫蒂娜的學生證等個人物品，證實這具女屍正是在Instagram上擁有近1.6萬粉絲的女DJ。

▲▼警方目前已逮捕瓦倫蒂娜有殺人嫌疑的35歲男友普洛斯。（圖／翻攝自Facebook）

▲警方目前已逮捕瓦倫蒂娜有殺人嫌疑的35歲男友普洛斯。（圖／翻攝自Facebook）

法醫驗屍後發現，瓦倫蒂娜脖子上有一條很深的凹痕，懷疑她是被人用繩子勒死，但除了舌骨上被外力勒出的凹槽外，她的屍身並未發現其他明顯的暴力跡象。據當地媒體報導，警方目前將嫌犯鎖定為瓦倫蒂娜35歲的美國男友普洛斯（John Poulos）。

這名男子與瓦倫蒂娜交往一年後，最近從美國飛到哥倫比亞，並在首都波哥大（Bogota）向瓦倫蒂娜求婚。不過警方發現，普洛斯在案發後就已失蹤，甚至還刪除了他的社交平台。最新消息指出，警方後來在巴拿馬的國際機場捕獲正打算潛逃到土耳其的普洛斯，並迅速將其逮捕歸案。

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