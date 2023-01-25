　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛機發動機沒關！地勤走過「砰」一聲被吸入　機艙劇烈晃動後絞碎

▲▼美國阿拉巴馬州日前有一名機坪地勤被意外吸入一架飛機的發動機後當場死亡。（圖／翻攝自Envoy Air官網）

▲美國一名機坪地勤被意外吸入飛機的發動機後當場死亡。（示意圖／翻攝自Envoy Air官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國阿拉巴馬州日前發生一起恐怖奪命意外，一名機坪地勤在蒙哥馬利地方機場（MGM） 意外被吸入一架飛機的發動機，導致這架載滿乘客的飛機發出了「砰」的一聲巨響後劇烈搖晃。這名地勤後來被證實當場死亡。

綜合外媒報導，在這起事件中死亡的機坪地勤，是服務於美國航空集團（AAL）旗下皮埃蒙特航空（Piedmont Airlines）的愛德華茲（Courtney Edwards）。這位34歲女子是3個小孩的母親。她去年12月31日在MGM機場執勤時，不幸遭遇這起死亡意外。

國家運輸安全委員會（NTSB）在當地23日發布初步報告，顯示愛德華茲因未謹慎遵守安全守則才發生了這起意外。事發當時，停機坪上一架載有63名乘客的特使航空（Envoy Air）E170飛機，因輔助動力系統（APU）失靈，被機長指示讓2個發動機維持運轉2分鐘，以便發動機可以完全冷卻後與地面電源連接。

▲▼愛德華茲（Courtney Edwards）。（圖／翻攝自Go Fund Me）

▲在這起意外中死亡的愛德華茲，被認為沒有嚴格遵守安全守則。（圖／翻攝自Go Fund Me）

為了確保安全，乘客們被要求繼續停留在座位上，直到安全帶指示燈熄滅；機長也點亮了飛機表明發動機仍在運轉的旋轉指示燈。NTSB指出，根據安全守則，地勤們被禁止在發動機關閉前接近飛機，或是打開機艙艙門，以免發生意外。不過，就在機長剛關閉飛機右方引擎後，他就發現飛機的艙門已被打開。

於是，副機長立刻打開駕駛艙窗戶，通知地面工作人員引擎仍在運作，提醒地勤不要接近飛機，不料飛機下秒發出了「砰」的一聲，整個機艙劇烈晃動，隨後飛機發動機自動關閉。機長立刻下機檢查，這才發現愛德華茲整個人被吸入了正在運行的發動機中，當場死亡。

NTSB也表示，在涉事飛機落地前，機坪地勤已被2次通知，飛機在接通地面電源前，發動機將持續運行，提醒所有工作人員不要接近飛機，不過從監控畫面可見，愛德華茲在飛機仍在運行時，「沿著左翼前緣走到一號引擎正前方」，隨後被「拉離地面，並被吸入正在運行中的引擎內」。

ET快訊
狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況
刮30張↑中100萬！　他「掏光錢包分紅」全場顧客
快訊／公路下雪了！　一片銀白畫面曝
冷到沒完沒了！　下波寒流報到時間曝
日本暴雪！乘客絕望受困JR電車9小時　多人送醫
網點名「3大最難開停車場」！　不是撞車就是撞牆
快訊／成田機場路面結冰　飛機「失控打滑」撞設備

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沾好友鮮血「裝死」才活下　加州槍擊倖存者近乎崩潰

男帶愛犬打獵慘死　狗踩到步槍！從車輛後座「槍殺主人」

飛機發動機沒關！地勤走過「砰」一聲被吸入　機艙劇烈晃動後絞碎

日本下暴雪！乘客絕望受困JR電車9小時　至少13人不適送醫

女高中生入「亂交趴」賺零用錢！穿制服跪坐　肉體交疊照被爆

每天睡8小時才夠？專家破解迷思「曝正確判斷法」　切忌周末補眠

快訊／成田機場路面結冰　全日空飛機「失控打滑」撞上作業車

感冒病例飆升！北韓爆「首都封鎖5天」　民眾早就開始囤物資

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

南韓記者「實測」同志三溫暖！遭裸男包圍撫摸　親揭警方查緝標準

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

左轉買伴手禮撞直行機車　騎士雙載夫妻1死1重傷

沾好友鮮血「裝死」才活下　加州槍擊倖存者近乎崩潰

男帶愛犬打獵慘死　狗踩到步槍！從車輛後座「槍殺主人」

飛機發動機沒關！地勤走過「砰」一聲被吸入　機艙劇烈晃動後絞碎

日本下暴雪！乘客絕望受困JR電車9小時　至少13人不適送醫

女高中生入「亂交趴」賺零用錢！穿制服跪坐　肉體交疊照被爆

每天睡8小時才夠？專家破解迷思「曝正確判斷法」　切忌周末補眠

快訊／成田機場路面結冰　全日空飛機「失控打滑」撞上作業車

感冒病例飆升！北韓爆「首都封鎖5天」　民眾早就開始囤物資

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

南韓記者「實測」同志三溫暖！遭裸男包圍撫摸　親揭警方查緝標準

別求贏！伊能靜分享「與另一半正向溝通」7秘訣　網狂讚：太有道理

黃安上不了飛機「開罵了」！赴陸沒做1件事　地勤拒幫辦登機

廣發英雄帖！柯文哲曝民眾黨選才方向　「不想找已成名政治人物」

葉倫稱尚比亞解決債務的障礙在中國　陸使館批：先處理好自己債務問題

獵人皮卡內遭射殺　員警推斷「後座寵物狗誤踩步槍」奪主人性命

重案回顧／震驚全台！台南2警追查竊車案　身中55刀割喉慘死

美國裁員風暴擴大　3M宣布解僱2500人

年後宣布室內脫口罩！公衛專家建議「3階段鬆綁」：這類場所等6月

輸入密碼走進隧道內！高雄「神秘金庫」餐酒館、麻辣肉燥飯太驚豔

總價300萬學套還是很熱　15年「淡大金庫」年成交59筆

爸爸全都出動去買滷味惹... 台中超辣「滷味妹」爆紅

國際熱門新聞

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

雙胞胎姊妹過世　她「1人分飾2角」3年

你的菜瓜布用錯了！用這面擦根本洗不乾淨

「奪命糖漿」釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

末日之鐘指針動了　距毀滅剩90秒

女按摩師強摸客人下體　還拉開內褲「視姦」

即／成田機場路面結冰　飛機「失控打滑」

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏官員大幅異動

不再講木乃伊？　英博物館改稱呼

女公務員「愛上牛郎」！為付酒錢下海賣淫

日本暴雪！乘客受困JR電車9小時

老翁肛門塞20cm砲彈　醫看X光急找拆彈小組

忘記別人名字怎麼辦？她曝「這招1秒套出」

更多熱門

相關新聞

狗踩到步槍！意外走火擊發子彈「主人慘死」

狗踩到步槍！意外走火擊發子彈「主人慘死」

美國堪薩斯州一名32歲男子先前外出打獵，卻被警察發現他死在車裡。調查人員認為，男子是被自己養的寵物犬「從後座槍殺」，原因是狗狗踩踏到步槍時，誤扣動扳機，子彈意外擊發射中飼主。

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

美「文件門」擴大！彭斯家中也有機密文件

美「文件門」擴大！彭斯家中也有機密文件

美加州槍擊案2台僑受害　民進黨：嚴正譴責暴力事件

美加州槍擊案2台僑受害　民進黨：嚴正譴責暴力事件

美股開盤道瓊「下跌150點」

美股開盤道瓊「下跌150點」

關鍵字：

美國北美要聞Courtney Edwards

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

被小甜甜喊「前夫」　宋先生發聲！

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面