LINE隱藏功能大公開！3步驟「自動擋下語音通話」　1招反制@All

▲LINE實用功能一次學起來！（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE的功能很齊全，不論是聯繫情感或交辦公事都很方便。《ETtoday新聞雲》也整理出10個實用小技巧，包含傳送無聲訊息、避免被加入陌生群組、關閉語音通話功能等，趕快筆記起來！

一、關閉語音通話

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如果不想被LINE電話打擾，可以按照以下步驟設定：

►進入「設定」

►點按「一般」並找到「通話」

►將「開啟語音通話功能」關閉

關閉該功能後，除了無法接聽電話，也無法接收未接來電的訊息。記者實際測試該功能，發現關閉以後，若有人打LINE電話，聊天室視窗會顯示「XXX（好友名字）來電。但『開啟語音通話功能』目前為關閉狀態，故無法接聽。」

至於撥打LINE電話的一方，螢幕畫面則與平時撥打時顯示的一樣，掛斷電話後只會顯示「取消」，並不會知道對方已經將語音通話功能關閉了。

▲▼撥打方不會知道對方關閉語音通話功能。（圖／記者曾筠淇翻攝）

二、無聲訊息

如果擔心回訊息會打擾到好友，可以按照以下步驟設定：

►進入「設定」

►點選「LINE Labs」

►將「無聲訊息」功能開啟

傳訊息時，請按以下步驟：

►長按「傳送鍵」

►點選「無聲傳送」

完成設定後，好友仍可正常收到訊息，但不會另外跳通知，所以如果怕打擾，或壓根不想對方馬上看到該訊息，都可以使用「無聲訊息」的功能。

▲將「無聲訊息」功能開啟，對方仍會收到訊息，但不會收到通知。（圖／ETtoday資料照）

三、純文字大頭貼

想婉轉告知好友別打擾，可按照以下步驟設定：

►進入LINE個人檔案

►點選大頭貼的小相機

►點選「開啟相機」

►從下方選擇「文字」後輸入

►選擇背景顏色、文字位置

►點按「箭頭」即完成

LINE除了可以放照片、虛擬頭像，也可以透過「純文字」來呈現，讓大頭貼更加多樣。該功能除了可以婉轉表示自己正在休假、不便回覆工作訊息，過年期間也可以寫些祝福、吉祥話。

▲▼LINE大頭貼可以用純文字來呈現。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲輸入文字後，還可設定背景顏色。（圖／記者曾筠淇翻攝）

四、一鍵翻譯

手邊若有看不懂的外文，可依以下步驟一鍵翻譯：

►進入聊天室

►點選相機

►選擇「轉為文字」並按拍攝鍵

（此時手機會顯示照片中的文字）

>>第一種：可按「將原文即時轉為翻譯文字」

（翻譯文字會直接顯示在照片上）

>>第二種：可按「翻譯成繁體中文」

（也可按鍵頭選擇其他語言，包含日文、韓文等）

如果手上有份紙本文件，但不想一個字一個字打成電子檔，只要透過此功能辨識，即可一次複製文字；另外，用戶按照上述步驟，就可以輕鬆翻譯，大致了解外文在寫些什麼。此功能電腦版也可使用，透過「截圖」功能並按「轉為文字」即可，不過，有時文字會辨識錯誤，還是要稍微檢查。

▲▼LINE可以簡單翻譯外文，不過仍要稍微檢查、順過。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲「即時轉為翻譯文字」會直接在圖片顯示翻譯後的文字。（圖／記者曾筠淇翻攝）

五、避免被亂加群組

避免被加入陌生群組，可依以下步驟設定：

►進入「設定」

►從「一般」找到「好友」

►將「允許被加入好友」關閉

►回到「設定」

►從「個人資訊」找到「隱私設定」

►將「阻擋訊息」開啟

通常會被加入陌生群組，多是「允許被加入好友」開啟了，只要將其關閉，陌生人就不能透過電話來搜尋你的帳號。另外，有些用戶可能會加入購物群組等，由於群組內的陌生人仍可以加好友，所以若要進一步避免，務必連「阻擋訊息」開啟，才可阻擋「不是好友」的訊息。

▲▼不想被加入陌生群組就這樣做！（圖／記者曾筠淇翻攝）

六、「@All」一鍵標記、關閉方式

一次標記群組成員，請照以下步驟：

►進入聊天室

►在對話框輸入「@」

►選擇「@All」即可

▲群組可一次標記成員。（圖／翻攝自LINE官方BLOG）

將手機版更新至LINE 12.14（含）以上版本，或者電腦版更新至7.11（含）以上版本，就可以在群組一次標記所有人。原則上，只要在對話框輸入「@」，即可直接點選最上排的「@All」，一次標記群組內的所有成員。

雖然有些人會覺得這個功能很吵，不過目前尚無法將此功能關閉，且就算不更新LINE，也只是無法使用此功能，仍會被標記。如果不想一直被打擾，只能直接將「標註」功能關閉，但這樣會連「真正要標註自己」的通知也不會跳出。

「標註」功能關閉路徑：

iOS ：設定►提醒►新訊息►標註提醒。

Android：設定►提醒►標註提醒。

另外，手機版與電腦版不會連動，電腦版設定方式如下：

►進入「設定」

►找到「提醒」並將「有人標記我時提醒」關閉

為避免漏掉重要訊息，可另外設定關鍵字提醒

►找到「聊天」並設定「關鍵字提醒」

關鍵字提醒至多可設定20組，當未讀訊息包含這些關鍵字，就會以藍色字來提醒用戶。

▲▼手機、電腦不會連動。（圖／翻攝自LINE官方blog）

▲電腦版可額外設定關鍵字提醒。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼訊息會用藍色顯示。（圖／記者曾筠淇翻攝）

七、幫LINE瘦身

如果覺得LINE很「胖」，可依以下步驟「瘦身」：

►進入「設定」

►找到「一般」中的「聊天」

►下滑到「管理聊天室」並找到「刪除資料」

找到「刪除資料」後，可依照個人需求清除快取，或刪除照片、影片、語音訊息、其他檔案，也可以一次刪除所有資料、依照聊天室刪除資料。

▲可以依照個人需求刪除聊天室檔案。（圖／記者曾筠淇翻攝）

八、視訊共享

如果想和好友一起看影片，可依照以下步驟進行：

►複製YouTube網址並傳至聊天室

►點選「通話並分享螢幕畫面」

►點選「視訊通話」或「語音通話」

為了增加與好友互動的機會，LINE先前就推出此功能，讓用戶能和好友一起看影片，不過該功能目前只提供「多人群組」使用。

▲ 可以和群組好友一起看影片。（圖／ETtoday資料照）

九、打造個人群組

設定個人群組，請依以下步驟創立：

►點選「加入好友」

►點按「創立群組」

►選擇「下一步」

LINE群組其實只有「一個人」也沒問題，只要在點選「建立群組」後，直接選擇下一步即可成功創立一人群組。

過去就有網友討論過，一人群組可以當記事本，讓用戶記錄一些代辦事項，另外也可以透過相簿功能，免費備份重要照片；且就算該群組達到相片上限，也可以另創新的一人群組繼續備份，等於免費擁有無上限的儲存空間。此外，LINE之前也有推出「Keep筆記」，用法類似於一人群組，也可以備份照片、連結、檔案等。

▲用戶可透過送貼圖的方式，測試好友有沒有封鎖自己。（示意圖／記者劉維榛攝）

十、如何知道自己有無被封鎖

如果對方總是不讀不回，很多人就會擔心自己是不是被好友封鎖。對此，過去曾有網友分享過，其實只要從「貼圖小舖」任選一組貼圖並選擇「贈送禮物」，就可以測試自己是不是被封鎖。

如果贈送禮物時，跳出「XXX已擁有這組貼圖」，且送非常冷門的貼圖、測試多組，也仍舊跳出此通知，就很可能代表對方已經封鎖你了。