22款免費「兔子賀年貼圖」限時大放送　1指傳達新年祝福

▲兔年免費兔子貼圖趕快載起來！（翻攝自LINE Taiwan- 再LINE一下臉書）

圖文／鏡週刊

兔年到！你準備好向大家拜年了嗎？新的一年，除了要學習幾句兔年吉祥話以外，應景的兔子貼圖也可以讓你1指搞定所有祝福賀歲。以下本刊就整理22款免費兔子賀年貼圖，白兔、彩色兔、假扮成兔子的生物應有盡有，還不趕快載起來？

[廣告]請繼續往下閱讀...

LINE TAXI × 卡洛特 下載

下載期限：1月26日

Pocky×懶散兔與啾先生: 兔年萌萌的 下載

下載期限：1月26日

2023 OPEN！新年快樂動次動 下載

下載期限：1月26日

打開宅神爺 換你當大爺 下載

下載期限：1月27日

新光三越與Bunni Konbiny 下載

下載期限：1月29日

LINE 發票管家 × 黑白工 下載

下載期限：2月1日

beurer 博熊依兔大展鴻兔與開心日常 下載

下載期限：2月3日

新光銀行×貓小姐Ms.Cat 下載

下載期限：2月6日

Richart 兔給樂 下載

下載期限：2月9日

華南銀行小n與您分享快樂生活 下載

下載期限：2月9日

明星3缺1兔gether幸運貼圖 下載

下載期限：2月9日

陪你過新年! momo co × 糖水鋪 下載

下載期限：2月9日

梵克雅寶新年貼圖 下載

下載期限：2月9日

LINE購物護照★秘密貓日常兔年好運篇 下載

下載期限：2月10日

LINE社群 × weiweiboy 下載

下載期限：2月16日

好運兔YOU！小粉獅給你滿滿富能量 下載

下載期限：2月16日

塔仔不正經 玩轉新一年 下載

下載期限：2月16日

PChome × 兔兔超人 幸福迎新年 下載

下載期限：2月16日

LOEWE期間限定貼圖 下載

下載期限：2月16日

聯邦小白迎兔年 好友發發發 下載

下載期限：2月16日

兔gether迎新派對 下載

下載期限：2月20日

Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖 下載

下載期限：4月19日







更多鏡週刊報導

只會「兔年行大運」？ 30句吉祥話拜年不怕詞窮

過年最怕空氣突然安靜！4部經典港片播下去 搖身話題救星hold全場

【日本走春】兔年來趟神社祈福巡禮！ 看超美夜間燈光秀還有求職強運御守