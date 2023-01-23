iPhone鍵盤上找不到「°」　長按這1字出現了！10年果粉驚呆

▲原PO意外發現數字鍵長按可以選別的符號。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少果粉拿了多年iPhone，卻還是能突然玩出自己不知道的功能。就有網友在Dcard貼文「意外發現iPhone數字鍵長按的功能」，並PO出一張截圖，「使用iPhone快兩年，才發現此功能，似乎有點晚。」只見長按數字1後，上方出現了各種符號1可以選，這讓一票用戶也驚呼，「感謝大大，我現在才發現！」

這位網友長按數字鍵「1」後，上面就跳出一列字供選擇，除了半形和全形的1，國字的「一」和「壹」之外，還有各種「１、①、⑴」等符號。原PO就說，他用了iPhone快兩年，現在才發現這個功能，「似乎有點晚，不確定這個功能是不是大家都知道，就分享給大家。」

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貼文雖引來吐槽，「已知用火」、「這個蠻久了，其實iPhone還有很多隱藏功能，可以去看教學影片。」不過，其實許多用戶仍不知道，「你不孤單，看了你的文我才知道」、「❶㊀壹②叁❺，謝謝才知道」、「用了八年現在才知道」、「謝謝分享，用哀鳳超過十年才知道。」

也有果粉熱心補充，「切到英文的話，有些字母也有喔」、「除了數字鍵，其他標點符號也都可以長按，也會有其他選項，像是『、 』全形／半形都有」、「英文字母的a、z、s、c、o、n、y也有喔」、「每個都可以試試看啦！還有『.』（會出現.us、.澳門、.mo、.台灣、.hk、.tw、.net、.edu、.com等選項）。」

其中，一句「用最多的是0，因為『°』藏在這邊」引發熱議，不少人一試驚呆、「『°』哇！用這麼久第一次知道」、「謝謝你，我熱愛105°的你」、「終於找到度了！『°』」、「『·』裡面也有『°』」、「我也是之前好奇『°』怎麼打，才發現這個功能，還分享給朋友。」