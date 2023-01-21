擔心LINE帳號被盜　「三種情況」要特別注意

▲LINE帳號被盜處理方式。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

使用LINE最怕遇到的事情就是帳號被盜，所有對話紀錄、好友名單全部蒸發，真的很令人感到崩潰，但遇到什麼狀況有可能被盜帳號，該如何知曉目前自己是否正在經歷帳號被盜？如果真的不幸被盜帳號了，又該如何求助解決，LINE官方也公布這一系列解方。

LINE表示，當遇到下面三種情況的時候，請小心，極有可能是帳號被盜的前奏，第一，當有人藉由各種管道向你索取認證碼資訊。第二，當莫名收到「疑似假裝是LINE官方」的訊息。（舉例來說，如未寫信給LINE，LINE官方客服不會主動發送郵件聯繫，也不會要求提供LINE帳號認證的密碼）。第三，曾下載並安裝非Apple Store或Google Play提供的應用程式。

LINE表示，請務必「不要」把LINE帳號所設定的「電話」、「密碼」，以及LINE的「簡訊認證碼」給任何人，即便對方可能是熟識的人。

此外，當遇到下面兩種情況，帳號有很高的機率已經被盜，首先在沒有重複註冊LINE的前提下，自己無法登入LINE，且一直被登出，第二，LINE帳號擅自發送訊息給朋友。假如帳號真的被盜用，請不要慌張，並盡快「由本人」向LINE客服回報。

首先要填寫客服「問題反應表」，第二， 完整填寫表單內容 （內容越完整，越能幫助客服盡快釐清帳號問題），第三，客服會在24小時內回覆，並回信告知帳號目前的狀況。若客服已確認帳號被盜用，會將原先被盜用的帳號停權，引導建立新帳號，並需要再次來信，客服會協助轉移付費商品至新建立的帳號，若有LINE Pay綁定或是LINE Pay Money問題，客服會引導前往對應窗口聯繫。