肖想已婚老闆娘　噁男死纏爛打：當我馬子幫生小孩...下場慘曝

▲和丈夫一起經營咖啡店的老闆娘遭常客死纏爛打追求騷擾。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1對夫妻共同經營咖啡店，有名常客陳姓男子，非常喜歡人妻老闆娘，為了追求老闆娘，不僅當面稱讚老闆娘看起來「可口」，還寫信罵老闆是「寄生上流的長毛」，要老闆娘「當我老婆，幫我生小孩」，並且持續打電話、傳私訊騷擾老闆娘父母，請兩老要老闆娘離婚。老闆娘一家不堪其擾提告，台北地檢署依跟騷罪將陳男起訴。

陳姓男子因為長年到1間位於文山區的咖啡店消費，常與老闆娘互動熟識，因此心生愛慕，2021年9月間，陳男先以方便聯繫訂購店內商品當藉口，要到了老闆娘的LINE和臉書帳號，還因此查到老闆娘家人的臉書帳號，之後就開始不斷私訊文字及貼圖，因為內容還算無傷大雅，老闆娘選擇對常客隱忍。

2022年七夕情人節前夕，陳男開始展開追求行動，先是在8月3日傍晚，直接到店內送禮，並附上1張寫有「大膽向妳表達，當我的女朋友與我交往吧！」「我們一起交往吧！」2天後，老闆娘趁著陳男再次前往消費時，表明拒絕並退禮，陳男卻說：「禮物妳留者，我用不到」。

▲陳男寫信要老闆娘幫他生小孩。（示意圖／pixabay）

沒想到陳男知道老闆娘心意之後，持續死纏爛打，不但瘋狂私訊、打電話給老闆娘、老闆娘的父母和弟弟妹妹，指控咖啡店老闆對老闆娘控制威脅，還希望家人叫老闆娘離開老闆。

8月10日，老闆娘不堪其擾，終於封鎖陳男臉書帳號，但開門做生意也難拒絕客人上門，9月8日，陳男就趁老闆娘站櫃檯的時候進入店內，向老闆娘說：「妳的照片拍得看起來很可口」，老闆娘一聽就覺得噁心，跟當老闆的丈夫說，以後盡量安排其他店員站櫃，她不想再與陳男接觸。

少了直接交流機會，陳男仍在10月9日到店裡，請老闆娘的弟弟轉交1封信，信內寫著：「跟那長毛的(指老闆)分手，把那個寄生上流的長毛吃軟飯男轟走」、「來當我馬子，當我老婆，幫我生小孩」、「保護妳，對付他，洗他臉，如非有必要長毛的給她扯到變短毛變禿毛」。

老闆娘一家驚覺陳男狀況不對勁，一起到警局提告恐嚇、誹謗、跟騷等罪名，其中老闆提告的妨害名譽部分撤告，恐嚇部分因相關文字內容只是希望和老闆娘交往，因此處分不起訴。但陳男長期騷擾，足以影響老闆娘一家日常生活及社會活動，因此被檢察官依《跟蹤騷擾防治法》提起公訴。