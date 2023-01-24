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別亂買！錢包就是風水　專家：放1張可守財

▲錢包,錢,鈔票（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲包包、皮夾被稱為是隨身財庫，因此在挑選還有使用上非常重要。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

錢賺得再多，如果守不住也只是付諸流水，因此懂得守財、開源節流才是關鍵，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享錢包風水，守財方法和禁忌，只要記住要點，讓你不只會賺錢，還能守財、聚財。

【錢包宜個人使用】
以風水來說，錢包是個人財庫，是不能隨意借給別人使用的，很多人常常隨意將自己的錢包給他人拿去用，這樣代表自己的財庫借給他人，財庫很容易不穩定，無法守財，更會發生漏財的狀況。因此錢包還是宜做個人使用。

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【錢包宜新、宜乾淨】
錢包破損，就好像是財庫破洞，就算財富進來也只能不斷往外流出，太舊丶有髒污則代表財庫髒亂不乾淨，這樣錢財也不會想守在髒亂的財庫裡，因此錢包有破損情況絕對是大忌；另外，從風水角度看，一個錢包的財運大約是三年，過後財氣基本都被消耗殆盡，因此錢包使用三年後也最好換新的，讓新的財運源源不絕、不間斷。

【舊錢包處置】
更換了新的錢包，舊的錢包不可以隨意丟棄，這樣會將自己的財運丟掉。可以將舊錢包清空，然後放一些不使用的銀行卡和一些已經不流通於市面上的舊鈔票、錢幣，將舊錢包收藏好，這樣就能讓自身的財氣不會散掉。第二個方法是將舊錢包改造成其他物件，持續使用，如果是皮革的錢包，就很適合改造成鑰匙包來使用，這樣也可以延續自身的運勢。最後一個方法就是，直接將舊錢包銷毀，這樣就不怕有人撿了你的錢包使用，接收了你的財氣，將你的財氣分散了。

【錢包宜用長夾式】
許多人的錢包都是短夾、中夾、甚至是用小小的零錢包裝，這代表錢財得要天天彎腰、完全得不到舒展，這樣其實無益於聚財，建議你還是使用長夾式的錢包，錢財平整舒服的展在錢包裡，財運待得住了，自然容易守財、聚財。現在行動支付正流行，老師建議還是要有一個錢包，也像徵自己有財庫的意思喔。

【錢包宜放置妥當】
錢包擺放的位置一定要恰當，不能隨意放置，很多人常常把錢包隨手放在鞋櫃上、椅子上或是亂丟在家裡某個角落，這代表不尊重財庫，把財庫隨意亂扔，這也對聚財沒有任何幫助。記得錢包一定要好好放置，固定擺書桌上或辦公桌等最佳，不僅容易找到，也代表對財庫的尊重。

【錢包宜用正確顏色】
錢包的顏色也是影響財運的重要關鍵，建議你好好查查自己的八字喜忌，像是命理忌火，那就不能用紅色錢包；命理忌金，則不能用白色或金色丶黃色的錢包。如果沒有辦法查自己的八字喜忌，那就建議你以深色的錢包，或下列常見的錢包顏色為主：

1.女性旺財顏色：黑色、深酒紅、黃色，黃色代表財氣。
2.守財聚財色：黑色、咖啡色、棕色。意在沉穩，且好理財。
3.不宜碰的散財色：大紅色、淺藍色、白色，大紅色招財但花錢爽快，淺藍色代表水，錢財會如水般流去，白色是乾淨的顏色，但難以維持。

錢包放「懷舊照片」有助於省錢

另外，美國精神科醫師、醫學博士David Krueger曾在自己的著作中提到，曾經進行一項研究，結果顯示，發現使用信用卡的民眾，約會增加23%的支出，錢包如果有多張信用卡，容易在不知不覺中過度消費，至於要如何守住錢財？臨床心理學家Bradley T. Klontz博士的研究發現，看到懷舊物品可能有助於儲蓄等行為，因此建議民眾，錢包中可以放入親友照片，或是其他可以引起回憶的照片。

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