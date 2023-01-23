　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩頭獎上看2.6億！「3生肖」偏財運旺　專家：有機會中大獎

▲過年加碼,台彩。（圖／記者陳依旻攝）

▲台彩春節期間加碼9億。（圖／記者陳依旻攝）

記者王麗琴／綜合報導

威力彩從1月19日實施春節頭獎加碼後，頭獎尚未開出，今（23）天是大年初二頭獎金額上看2.6億元，不少回娘家的民眾都抱著「走過路過，不想錯過財神」的想法買張彩券，希望能夠一夜財富自由。不過，所謂「生死有命，富貴在天」，搜狐號《福財生肖》就分享指出，有「3大生肖」從1月23日起財運將迎來大巔峰，橫財不斷，有機會中大獎。

生肖牛

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬牛的人，為人正直，給人一種精明能幹的感覺，十分得人心，1月23日開始，貴人相助，財運追著跑，發橫財中大獎，賺得盆滿缽滿，福報連連，財運爆發，終於迎來了自己的好運勢，手氣好到不行，富貴多金。

生肖兔

屬兔的人，表面上看起來非常怯弱膽小，卻有顆強大的內心。他們是上天的寵兒，運氣一直都非常好。1月23日開始貴人輔佐，財庫爆棚，福星照耀，成就人生巔峰，必大富特富，生肖兔的朋友運勢更是會爆棚，只要是心中所想，就必然能實現。

生肖狗

屬狗的人， 1月23日開始，財運迎來大巔峰，接財納福，橫財不斷，財運逆襲，鴻運連天，不富都難，他們有吉星高照，財神君的庇佑，自然賺的錢也是比較容易，而且每一筆都會是大財，往後日子必定越來越幸福。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
入夜極凍有雨！　初三「下探4°C」越晚越冷
快訊／中彰大橋多車撞一團！　嚴重回堵
除夕圍爐...初二撞死下班警！　母獨養孫哽咽喊「拍謝」：怎麼
年後宣布室內脫口罩！　剩這些場所要戴
「啦啦隊女神」爭霸！　鄉民最推她：根本完勝
剛買特斯拉10天就刁車！　5人齊推「2噸重電動車」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

憑電子票券遊礁溪、冬山　5月底前送煙燻鴨賞好康伴手禮

「港」動人心過新春！前正妹主播換身份　初二現身市集發兔年紅包

威力彩頭獎上看2.6億！「3生肖」偏財運旺　專家：有機會中大獎

入夜極凍有雨！初三「下探4°C」越晚越冷　北部高山有機會下雪

和哥哥同住　回家秒脫內衣「激凸超明顯」！男友1句話掀論戰

iPhone鍵盤上找不到「°」　長按這1字出現了！10年果粉驚呆

自誇18cm！妹子答應交往「忍1年崩潰」　內行曝大絕：秒知GG大小

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝　「剩這些場所要戴」

「ㄇㄚˊ幾兔」主燈萌翻！高雄燈會交通攻略曝　這些路絕對塞爆

現況曝！台中沙琪瑪女孩改這2地擺攤　在地人狂轉發

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

憑電子票券遊礁溪、冬山　5月底前送煙燻鴨賞好康伴手禮

「港」動人心過新春！前正妹主播換身份　初二現身市集發兔年紅包

威力彩頭獎上看2.6億！「3生肖」偏財運旺　專家：有機會中大獎

入夜極凍有雨！初三「下探4°C」越晚越冷　北部高山有機會下雪

和哥哥同住　回家秒脫內衣「激凸超明顯」！男友1句話掀論戰

iPhone鍵盤上找不到「°」　長按這1字出現了！10年果粉驚呆

自誇18cm！妹子答應交往「忍1年崩潰」　內行曝大絕：秒知GG大小

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝　「剩這些場所要戴」

「ㄇㄚˊ幾兔」主燈萌翻！高雄燈會交通攻略曝　這些路絕對塞爆

現況曝！台中沙琪瑪女孩改這2地擺攤　在地人狂轉發

憑電子票券遊礁溪、冬山　5月底前送煙燻鴨賞好康伴手禮

「港」動人心過新春！前正妹主播換身份　初二現身市集發兔年紅包

獨／影評人「左撇子」否認網售禁藥辯代購　一張卡片成鐵證

男友結婚「新娘是親姊」！家人逼她見證　妹子崩潰：想在婚禮大喊

快訊／台61線也塞車了！中彰大橋4車連撞　占內側道龜速回堵中

斷捨離要有戰略！　專家祭「春節整理術」10步驟報你知

逼兒戒奶嘴「很不尊重人」！小蠻5放任育兒觀：這是同理心…網推爆

蔡英文初二慰勉台電　喊話：一起邁向「2050淨零排放」

威力彩頭獎上看2.6億！「3生肖」偏財運旺　專家：有機會中大獎

入夜極凍有雨！初三「下探4°C」越晚越冷　北部高山有機會下雪

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

獨／日飯店遭放鳥　台客致電道歉：會全額賠償

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

爸媽不在了「嫂嫂帶她回家過年」　全看哭

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

兔年12生肖運勢曝！3生肖「壞運一路到底」

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

更多熱門

相關新聞

2023年「12星座財運」曝！專家：3類人不要亂花錢

2023年「12星座財運」曝！專家：3類人不要亂花錢

在2023年的上半年，木星在白羊座，星座專家艾薇老師就指出，這樣的星向對於大多數的水象星座，巨蟹、天蠍、雙魚來說會是財運非常順利的一段時間。等下半年木星進入金牛座之後，則對火象星座，白羊、獅子、射手較為有利。她建議風象星座需要遵守財政紀律，不要亂花錢、亂投資，才能順利過完2023年；土象星座則是屬於平順的狀況，認真工作賺錢即可。

誰有機會當富翁　命理師：「這面相」機率高

誰有機會當富翁　命理師：「這面相」機率高

初一12生肖財運曝！命理師斷言「1生肖」財神眷顧

初一12生肖財運曝！命理師斷言「1生肖」財神眷顧

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運旺

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運旺

不是銀行！命理專家揭「發財水到這取」吉日僅5天

不是銀行！命理專家揭「發財水到這取」吉日僅5天

關鍵字：

福財生肖搜狐號財運威力彩

讀者迴響

熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

日本明迎「10年最強寒流」！籲：非必要勿外出

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

獨／日飯店遭放鳥　台客致電道歉：會全額賠償

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面