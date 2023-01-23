威力彩頭獎上看2.6億！「3生肖」偏財運旺　專家：有機會中大獎

▲台彩春節期間加碼9億。（圖／記者陳依旻攝）

記者王麗琴／綜合報導

威力彩從1月19日實施春節頭獎加碼後，頭獎尚未開出，今（23）天是大年初二頭獎金額上看2.6億元，不少回娘家的民眾都抱著「走過路過，不想錯過財神」的想法買張彩券，希望能夠一夜財富自由。不過，所謂「生死有命，富貴在天」，搜狐號《福財生肖》就分享指出，有「3大生肖」從1月23日起財運將迎來大巔峰，橫財不斷，有機會中大獎。

生肖牛

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屬牛的人，為人正直，給人一種精明能幹的感覺，十分得人心，1月23日開始，貴人相助，財運追著跑，發橫財中大獎，賺得盆滿缽滿，福報連連，財運爆發，終於迎來了自己的好運勢，手氣好到不行，富貴多金。

生肖兔

屬兔的人，表面上看起來非常怯弱膽小，卻有顆強大的內心。他們是上天的寵兒，運氣一直都非常好。1月23日開始貴人輔佐，財庫爆棚，福星照耀，成就人生巔峰，必大富特富，生肖兔的朋友運勢更是會爆棚，只要是心中所想，就必然能實現。

生肖狗

屬狗的人， 1月23日開始，財運迎來大巔峰，接財納福，橫財不斷，財運逆襲，鴻運連天，不富都難，他們有吉星高照，財神君的庇佑，自然賺的錢也是比較容易，而且每一筆都會是大財，往後日子必定越來越幸福。

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