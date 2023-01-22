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2023年誰有機會當億萬富翁　命理師：「這種鼻子」最有可能

▲▼ 。（圖／楊登嵙提供）

▲楊登嵙說，能不能中大獎，從鼻子就可看出端倪。示意圖，民眾購買樂透、刮刮樂。（圖／楊登嵙提供）

記者白珈陽／台中報導

春節期間許多民眾都會買彩券試手氣，命理專家楊登嵙指出，能不能中大獎、股市獲大利，從「鼻子」就可看出端倪。楊登嵙表示，鼻子是「財帛宮」，觀察過去許多中大獎的例子，皆有個特性，就是看鼻子。首先，鼻頭有肉，有機會得到大獎或賺到大錢；其次，鼻翼要遮掩，意即從正面看，鼻孔不朝天；再者，鼻子的毛細孔也是中獎細節，毛細孔朝上、越細緻有光澤，中大獎機率越高或賺大錢。

楊登嵙說，台灣彩券公司曾公布2018年、2019年上半年中億元頭獎者的臉部特徵，雖然這兩年長相有些微差距，但依舊有4大共通點，高達87.5%中獎者有「大嘴」、53.8%的人「高額頭」、50%的人「大耳垂」、38.5%的人都有「蒜頭鼻」。

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他也說，根據台彩公開2014年至2020年上半年151名億元得主資訊，其中男性有116位（77%）、女性35名（23%）。男性中獎者長相偏向橢圓形臉、大嘴巴（57.6%）、大眼睛（55.9%）及大耳朵（42.9%）；女性得主面容偏小巧，多為小嘴巴（81.5%）、小眼睛（62.5%）及小耳朵（43.3%）。

楊登嵙指出，從2014年至2022年共8年時間中，不分男女奪走億元頭獎的得獎者，都具有以下5大面相特徵，包括一、厚唇；二、耳垂大；三、雙眼皮；四、額頭高且寬；五、蒜頭鼻或蓮霧鼻。其中男性得主特徵為橢圓臉、濃眉、雙眼皮、大嘴巴、厚耳垂；女性則為小眼睛、鵝蛋臉，與昔日公布高機率中頭獎面相不謀而合，只能說財神要來擋也擋不住！

台彩也曾指出，鼻子是相當大的財運象徵；楊登嵙說，鼻準高者有財運、鼻翼豐厚者有財庫，千萬別大露鼻孔（朝天鼻），那樣比較不能守財。
 

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