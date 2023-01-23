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癸卯兔年「12星座財運」曝！專家示警：風象星座「不要亂花錢」

（示意圖／百度）

▲星座專家整理出2023年12星座的財運。（示意圖／百度）

圖文／CTWANT

在2023年的上半年，木星在白羊座，星座專家艾薇老師就指出，這樣的星向對於大多數的水象星座，巨蟹、天蠍、雙魚來說會是財運非常順利的一段時間。等下半年木星進入金牛座之後，則對火象星座，白羊、獅子、射手較為有利。她建議風象星座需要遵守財政紀律，不要亂花錢、亂投資，才能順利過完2023年；土象星座則是屬於平順的狀況，認真工作賺錢即可。

以下為艾薇提供的12星座2023年財運分析：

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火象星座

● 白羊座　慎防意外支出

你要在今年上半年趁著財運很好的時候，先省吃儉用存多點錢，因為你在2023年恐會有較大的意外花費，有備無患才能高枕無憂。多往住家以西的方向活動、發展，容易會有貴人相助。

● 獅子座　築夢踏實

只要你能堅守自己的財務計畫，如投資或業務拓展這些方面，你都將能逐步的完成自己的夢想。若有重大的資金支出時，建議你多詢問好友或專業人士，才不會花冤枉錢。

● 射手座　有壓力才會賺大錢

你今年在賺錢這件事情會比較上心，因為你發現你追不上自己花錢的速度，因而有不小的危機感，讓你體會有壓力才有動力的真諦。往東邊遠行容易有不錯的機會出現。

土象星座

● 金牛座　靠人脈賺大錢

在上半年需要先打好自己的人脈關係，隨著下半年木星入金牛座之後，對你整體運勢會有大幅提升。財運方面也會越來越好，只是自己的思維要盡量有彈性，貴人越多財富越多。

● 處女座　學著斷捨離

這是需要清心寡慾的一年，過度追求物質生活或與他人比較的話，會讓你感受莫大的壓力。學著斷捨離與簡單的生活，你在這一年反而會過得相當豐富。今年第四季會有不錯的財運。

● 摩羯座　發大財的前奏

在三月之後，冥王星進入你金錢的位置，你若能順利發揮冥王星謀略的能量，你將迅速的累積財富。特別是在年底時，象徵壓力的土星離開你金錢的位置後，你的財運將會逆風高飛。

風象星座

● 雙子座　投資須以長線為主

今年的許多新的計畫，你需要多想一下，特別是需要花錢的時候，因為今年屬於是一個賺得快、花得更快的的一年。財運最好的階段是今年第二季這段時間，投資方面會建議以長線為主。

● 天秤座 　善用資源，以錢滾錢

等待花開的時間是漫長的，尤其是在今年的上半年。但是抱持著樂觀的態度，你的財運會在今年下半年越來越旺，當手上握有資源的時候，你需要有效的利用，才能順利的用錢滾錢。

● 水瓶座　讓自己收入多元化

在今年你需要謹慎的花費手上的每一分錢，因為花出去的容易，賺進來的難，特別是在今年上半年，真的是花錢如流水，感覺想要省錢很難。但這也會促使你想要轉換跑道或多份副業好賺錢的心。

水象星座

● 巨蟹座　福星高照

開春就容易有貴人相助的你，需要把握上半年的好運，不管是想要事業拓展或轉換跑道，多與人交際對你將會有實質的幫助。需要注意第二季這段時間不太適合投資或與人合作。

● 天蠍座　財運平順無憂

在今年上半年非常的忙碌，只要少網購，你應該可以省下很多花費。財務規劃方面保持原有的規劃就好，不太適合大刀闊斧的投資或合作。財運整體算是相當平順，在困難的年份有著簡單的幸福。

● 雙魚座　須避免花錢舒壓

你在今年的壓力不小，以至於你容易花錢舒壓，因而把錢花在許多無用的事物上，等真的要用錢時才發現囊中羞澀，這是你需要注意的地方。另外，投資或合作時須避免「感覺」用事。

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