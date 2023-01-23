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藍營重返北桃「春節拚市政」　李四川巡工地、蘇俊賓查廢水

▲▼藍營重返北桃春節拚市政　李四川巡工地、蘇俊賓查廢水。（圖／翻攝自臉書／蘇俊賓）

▲桃園市副市長蘇俊賓初二率環保局人員稽查。（圖／翻攝自臉書／蘇俊賓，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

藍營重返台北市、桃園市執政，蔣萬安、張善政兩位首長春節期間馬不停蹄，市政團隊也上緊發條。台北市副市長李四川大年初一視察工程，桃園市副市長蘇俊賓則在初二率環保局人員稽查，確保沒有不肖廠商趁著過年期間偷排廢水。

蘇俊賓24日初二前往環保局視察，慰問值班人員，並一同巡查高風險區域。他指出，桃園是工業大市，六大工業產值破兆縣市，第一名是桃園市，總產值達2兆9147元，「在高產值的背後，代表環境維護的責任也更重，環保局同仁針對水汙染、空氣品質稽查的壓力也最大。」

▲▼藍營重返北桃春節拚市政　李四川巡工地、蘇俊賓查廢水。（圖／翻攝自臉書／蘇俊賓）

蘇俊賓說，他過年前曾與環保局長陳世偉交換意見，談到年假期間除了被動受理民眾的公害陳情，也該主動出擊，針對高風險區域、時段主動採樣稽查，「主要考量有兩個，部分業者會趁年假、深夜，或特殊氣候下，在稽查人力較少的情況下違法排放，我們在這段期間反而不能鬆懈。」

蘇俊賓指出，另一個更長遠的考量是，年假期間，除了特定大廠全年無休，中小型業者普遍停工，此時正是市府團隊在不同河段、空品區採樣，並建立背景值的黃金時刻，因為過去許多重大稽查成效都來自有完整的參考背景值，如此一來經反覆比對，才能循線發現異常及不法廠商。

▲▼藍營重返北桃春節拚市政　李四川巡工地、蘇俊賓查廢水。（圖／翻攝自臉書／李四川）

▲台北市副市長李四川大年初一視察拆除工程。（圖／翻攝自臉書／李四川，下同）

李四川23日初一也在臉書表示，他一早前往第一果菜批發市場視察，感謝工務局、新工處同仁及施工團隊利用年假封路拆橋，相關拆除工作也非常順利，隔天初二就可恢復通車。

蔣萬安與張善政上任後，積極廣納人才，市政團隊陸續就位。如今李四川與蘇俊賓善用專業領域切入市政，春節就卯足全力，確保九合一大選得來不易的戰果，似乎也顯示出藍軍新任首長有輸不得的壓力，尤其是在執政縣市努力讓民眾刮目相看，沒有任何假期。

▲▼藍營重返北桃春節拚市政　李四川巡工地、蘇俊賓查廢水。（圖／翻攝自臉書／李四川）

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