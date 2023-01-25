「港湖」成國民黨最艱困選區　游淑慧霸喊：支持高嘉瑜無黨籍參選

▲游淑慧、高嘉瑜。（圖／翻攝自游淑慧、高嘉瑜臉書）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧23日表示「2024立委選舉將投入國民黨內初選」，但若以她目前經營的港湖區來看，屆時可能會與民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜對決。不過，游淑慧昨日竟霸氣喊話道，「如果高嘉瑜願意無黨籍出來參選，我願意支持她。」

游淑慧24日在節目《辣晚報》中指出，內湖南港是國民黨這次非常艱困的選區，不輸台南，因為高嘉瑜的聲量跟知名度是全國第一，而且她非常擅長操作議題，再加上被民進黨深綠批判、公審，很多藍軍支持者也在同情她。游淑慧直言，「高嘉瑜是國民黨2024最大的危機，我們也很害怕，但無論如何只有一個目標，就是讓民進黨少一席是一席。」

不僅如此，游淑慧更霸氣喊話，「如果高嘉瑜願意無黨籍選的話，我願意支持她」，因為不管萊豬表決、疫苗採購、預算案通過等，高嘉瑜要聽民進黨的話，她投的那張票還是依黨意不依民意，只有在非表決的時候，她才會說民進黨哪裡做不好，「所以我們要看的是高在立法院行使職權時，到底是依民意還是黨意，這張票給妳是希望能在立法院依民意做事。」

游淑慧也點出和高嘉瑜競爭必須要有「港湖歌喉戰」的心理準備，如果要講政見她就跟高講政見，要辯論就跟她辯論，要唱歌也只能跟她唱歌。游淑慧說，因為高嘉瑜在每個里一直唱歌，所以就變成所謂的「港湖歌喉戰」。