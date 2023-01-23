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大陸 大陸焦點 特派現場

空中旋轉鞦韆失控互撞！纜繩「絞成麻花」遊客被甩飛　驚險畫面曝

記者閔文昱／綜合報導

「空中旋轉鞦韆」（Sky Swing）是許多人到遊樂園必玩的設施之一，不過，大陸河南鄲城縣一場廟會活動中，卻出現鞦韆座椅在高空相撞糾纏的驚險畫面，造成多人受傷，所幸有目擊者見狀後立即按下緊急停止按鈕，情況才沒進一步失控，目前相關單位已介入調查。

綜合陸媒報導，鄲城縣汲水鄉槐草窪牛王廟22日舉辦一場廟會活動，並有當地民眾私自搭建了一座遊樂場，不料其中的空中旋轉鞦韆在運轉時，設備突然撞到一旁護欄，導至許多座椅上方的繩子糾結在一塊，座椅在高空兩兩互撞，甚至有人被甩飛跌落地面，場面險象環生。

▲設施撞上貨車欄杆後，許多座椅的纜繩都纏在一起。（圖／翻攝自微博）

▲設施撞上貨車欄杆後，許多座椅的纜繩都纏在一起。（圖／翻攝自微博）

有目擊者表示，事故發生後，一旁的民眾也趕緊按下緊急停止設備，等到設施完全停止時，周邊遊客立即衝上去將傷者抱了下來，隨後警消也趕往現場處置。當地警方23日表示，所有受傷遊客已無大礙，事故原因仍在調查中。

事故畫面被民眾拍下並上傳網路後，隨即引發關注，不少網友紛紛表示「有種疼叫做看著都疼」、「一個敢賣票，一個敢玩，牛B」、「這種項目野攤子也敢玩？」、「太離譜了」、「私人的話，賠掉褲子了」、「管理者能犯這種低級錯誤？遊玩的看這場地和大車也敢玩？」、「好危險」。

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