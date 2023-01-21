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大陸 大陸焦點 特派現場

遊樂園「大擺錘」出大包…遊客慘倒掛高空！直擊片眾人嚇歪

記者鄭思楠／綜合報導

安徽阜陽阜南南湖公園一款機動遊戲「大擺錘」19日發生恐怖意外，網傳影片顯示，「大擺錘」轉到一半時，突然停滯在半空，乘客們全部「倒掛」空中。工作人員曾嘗試操縱設備但不果，最後只能爬上設施操作。事後，遊樂園管理方回應，「故障不到10分鐘，因兩邊遊客體重相近導致。」

▲▼「大擺錘」突停擺遊客倒吊空中。（圖／翻攝自影片）

▲安徽遊樂園「大擺錘」突停擺遊客倒吊空中。（圖／翻攝自影片）

據《時間視頻》報導，19日，安徽阜陽阜南南湖公園的遊樂設施「大擺錘」座艙轉到高處時，突然停擺，造成遊客呈現頭朝下的「倒掛」狀態。

網傳影片可見，工作人員曾嘗試操控解決但疑似不成功，之後爬上大擺錘進行操作。

遊樂園方表示是「巧合」，「大擺錘的工作原理就是用機械力，就像擺鞦韆一樣轉起來，它是靠慣性來迴旋的，大擺錘兩邊人體重差，剛達到那個平衡點，屬於比較罕見的情況。」

▲▼「大擺錘」突停擺遊客倒吊空中。（圖／翻攝自影片）

▲工作人員爬上設施操作。（圖／翻攝自影片）

園方表示，「遊客倒掛不到10分鐘。」園方強調，機器重啟有一定安全流程，而且機器每天都有進行檢查。至於補償問題，園方指，「沒事，如果他有什麼不適的話，可以去醫院，有發票的話拿來我能給報銷。」

網友看後狂批，園方不理會乘客的安全，「為什麼犯了錯還能這麼理直氣壯？」、「這麼長時間頭朝下，會腦充血」、「心理折磨，你知多難受啊」、「如一句：沒事，有事我報銷、這回答的問題的人真應該把他吊上去一天」、「怪人家遊客體重長得不合適？」。

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