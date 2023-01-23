　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光！

記者蔡紹堅／綜合報導

河南三門峽市22日下午發生溺水事件，截至23日上午7時，已造成2人死亡、2人受傷，7人聯繫不上。據網路上流傳的影片，事件發生當時，有一大群人被困在河中央的灘地上，包含了多名小孩，情況相當危急。

目擊者透露，事發地點在黃河大壩上游，距離黃河大壩風景區約一至兩公里，距三門峽市區約40公里，駕車通常需半個小時，「新年的第一天，很多的市民都來這裡玩，平時坐車只要半個小時，卻因為堵車開了一個多小時。」

目擊者提到，事發地點附近其實有「水深危險，嚴禁入河」的警示牌，也設有圍欄，但有人毀壞了圍欄，跑到河邊拍照、戲水。

目擊者指出，原本水位很淺，但到了下午4點10分左右，水位突然快速上漲，「有的人跑得快，順利撤到岸上來，有的人被水沖到岸邊，被岸上的人用樹枝拉了上去。」

目擊者說，但也有很多人被沖走了，「至少有10幾個人被困在河中央的灘地上，一半以上都是孩子，水流太強了，岸上的人除了報警求救，也沒別的辦法，沒多久整群人都被沖走了。」

▼大人、小孩受困和中央。（圖／翻攝微博）

▲▼親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光。（圖／翻攝微博）

根據三門峽市應急管理局23日發出的通報，三門峽水利樞紐下游河道22日下午發生人員溺水事件，三門峽市、運城市公安、應急、消防等部門接報後立即組織開展緊急救援工作。

三門峽市應急管理局指出，截至23日7時，已救出10名溺水人員，其中6人身體經檢查無恙已回家；2人正在醫院救治無生命危險；2人經緊急搶救無效死亡。

三門峽市應急管理局還提到，經連夜排查和群眾反映，另有7人聯繫不上，「應急、公安、消防和專業應急救援隊伍仍在全力搜救，排查核查等相關工作正在有序開展。」

另外，根據《紅星新聞》報導，三門峽水利樞紐管理局一名工作人員表示，事發地是一個網紅打卡點，由三門峽地方開發，不在樞紐局工程管理區域內。「事發的地點不是三門峽大壩區域，也不是三門峽大壩景區，而是在三門峽大壩下游好幾公里以外。」

事故在網路上引起大量討論，有人指出，是上游的大壩突然放水，才導致悲劇發生。對此，水利樞紐管理局的工作人員回應，他們是在執行上級調度部門的指令，「而且不是放水，是機組正常的調度運行。」

▲▼親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光。（圖／翻攝微博）

ET快訊
初二上午國道3起客車追撞「回堵7公里」　國5北上紫爆時速僅1
黃河戲水「整群被沖走」畫面曝！　已2死多人下落不明
初二撞天恩日！　1招跟霉運說掰掰
越晚越冷！19縣市低溫特報　「雪崩式降溫」急凍5°C時間點曝
快訊／國道5車連撞「飛起來了」！　傻眼畫面曝
啦啦隊女神小內褲全脫辣翻　家人反對：媽媽看了難過
爸媽不在了！暖心嫂帶她回家過年：哥哥家也是妳家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光！

陸年後開放出團！　泰國、柬埔寨成最熱門目的地

離譜！陸遊客炫耀泰警接機　花7千泰銖「警車開道、幫提行李」

漠河零下53度又打破歷史紀錄　流淚瞬間結冰、出門10秒手凍麻

生存危機！陸汽車商苦熬車市「寒冬」　超4成門市閉店

想結婚狂給女友錢！他遭分手怒告「討回67萬」　原因卻被罵翻

日駐陸使館：簽證業務曾因疫情縮小　但早已「恢復正常」

中國古代死法最慘的女人！絕世美貌卻遭皇帝肢解　製成「人骨琵琶」

81歲欠債近1億！阿嬤「擺攤賣羽絨衣」10年還清　暖心近況曝

陸春晚直播爆意外！總導演急啟動「所有預案」　沈騰：已檢討

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光！

陸年後開放出團！　泰國、柬埔寨成最熱門目的地

離譜！陸遊客炫耀泰警接機　花7千泰銖「警車開道、幫提行李」

漠河零下53度又打破歷史紀錄　流淚瞬間結冰、出門10秒手凍麻

生存危機！陸汽車商苦熬車市「寒冬」　超4成門市閉店

想結婚狂給女友錢！他遭分手怒告「討回67萬」　原因卻被罵翻

日駐陸使館：簽證業務曾因疫情縮小　但早已「恢復正常」

中國古代死法最慘的女人！絕世美貌卻遭皇帝肢解　製成「人骨琵琶」

81歲欠債近1億！阿嬤「擺攤賣羽絨衣」10年還清　暖心近況曝

陸春晚直播爆意外！總導演急啟動「所有預案」　沈騰：已檢討

搶快左轉嚇摔機車騎士腦震盪　小黃運將肇逃因這舉動判無罪

才調彰化18天！29歲警下班要回高雄團圓　慘遭毒蟲撞死成永別

初二上午國道3起客車追撞「回堵7公里」　國5北上紫爆時速僅17公里

想發財快看！初四補財庫儀式曝　擲筊「問這句」財神爺才會眷顧

外語好難？林昶佐靠這招戰勝腦霧　8國語版本「乾杯」這麼說

芭達雅最新「太空主題飯店」超狂！高空泳池看海　竟還有水上樂園

被美食耽誤的穿搭Youtuber！古娃娃玩疊穿　這2人也是Dcard常客

日本迎本季最強寒流　東京恐現零下3度低溫

寒冬開電動車必備神物「續航里程增加15%」！ZF發表加熱式安全帶

親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光！

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

大陸熱門新聞

死法最慘的嬪妃！被製成「人骨琵琶」

陸春晚爆意外！急啟動所有預案

陸男娶白俄羅斯模特！甜喊「她很純樸」

「男扮女」參賽？陸選手長髮近照曝光

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

清宮過年奇葩「陪睡」習俗

炎上！保全驅小販縱火燒氣球爆巨焰

女近視3000度…眼球變吹爆的氣球慘摘除

電動車返鄉排不到充電　8小時路程變15小時

遊樂園大擺錘突當機…遊客慘倒掛高空直擊

「軍中妖姬」復出？曾傳與多名中共高官有染

81歲欠債近1億！阿嬤擺攤賣羽絨衣全部還清

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

體育生失戀操場狂奔！意外破12年紀錄

更多熱門

相關新聞

即／新店爸「大餐前先游泳」　趴泳池5分鐘慘溺斃

即／新店爸「大餐前先游泳」　趴泳池5分鐘慘溺斃

新北市新店區一名女子18日下午2點多，在社區泳池游泳時發現一名男子趴臥池中一動也不動，靠近查看發覺是溺水！女住戶急忙抬頭呼喊，救生員聞聲趕緊上前，將人拉上平地進行CPR，後來男子被送到慈濟醫院搶救仍不治，詳細案發原因仍有待調查。

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

即／女石梯坪採海菜落海　送醫不治

即／女石梯坪採海菜落海　送醫不治

婦與初戀再婚　當年遭拆散關鍵人曝光

婦與初戀再婚　當年遭拆散關鍵人曝光

河南近9成人口已感染！　衛健委：順利度過疫情高峰

河南近9成人口已感染！　衛健委：順利度過疫情高峰

關鍵字：

河南溺水三門峽

讀者迴響

熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

魔獸不回台灣了？雲豹緊急回應

看見發光刮刮樂！　看護刮中200萬元加賓士休旅車

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面