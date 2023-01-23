親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光！

記者蔡紹堅／綜合報導

河南三門峽市22日下午發生溺水事件，截至23日上午7時，已造成2人死亡、2人受傷，7人聯繫不上。據網路上流傳的影片，事件發生當時，有一大群人被困在河中央的灘地上，包含了多名小孩，情況相當危急。

目擊者透露，事發地點在黃河大壩上游，距離黃河大壩風景區約一至兩公里，距三門峽市區約40公里，駕車通常需半個小時，「新年的第一天，很多的市民都來這裡玩，平時坐車只要半個小時，卻因為堵車開了一個多小時。」

目擊者提到，事發地點附近其實有「水深危險，嚴禁入河」的警示牌，也設有圍欄，但有人毀壞了圍欄，跑到河邊拍照、戲水。

目擊者指出，原本水位很淺，但到了下午4點10分左右，水位突然快速上漲，「有的人跑得快，順利撤到岸上來，有的人被水沖到岸邊，被岸上的人用樹枝拉了上去。」

目擊者說，但也有很多人被沖走了，「至少有10幾個人被困在河中央的灘地上，一半以上都是孩子，水流太強了，岸上的人除了報警求救，也沒別的辦法，沒多久整群人都被沖走了。」

▼大人、小孩受困和中央。（圖／翻攝微博）



根據三門峽市應急管理局23日發出的通報，三門峽水利樞紐下游河道22日下午發生人員溺水事件，三門峽市、運城市公安、應急、消防等部門接報後立即組織開展緊急救援工作。

三門峽市應急管理局指出，截至23日7時，已救出10名溺水人員，其中6人身體經檢查無恙已回家；2人正在醫院救治無生命危險；2人經緊急搶救無效死亡。

三門峽市應急管理局還提到，經連夜排查和群眾反映，另有7人聯繫不上，「應急、公安、消防和專業應急救援隊伍仍在全力搜救，排查核查等相關工作正在有序開展。」

另外，根據《紅星新聞》報導，三門峽水利樞紐管理局一名工作人員表示，事發地是一個網紅打卡點，由三門峽地方開發，不在樞紐局工程管理區域內。「事發的地點不是三門峽大壩區域，也不是三門峽大壩景區，而是在三門峽大壩下游好幾公里以外。」

事故在網路上引起大量討論，有人指出，是上游的大壩突然放水，才導致悲劇發生。對此，水利樞紐管理局的工作人員回應，他們是在執行上級調度部門的指令，「而且不是放水，是機組正常的調度運行。」