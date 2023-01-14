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大陸 大陸焦點 特派現場

受暴婦帶5子女與初戀再婚　當年遭拆散「關鍵人」曝光

圖文／CTWANT

緣分看不見，但很奇妙。大陸河南省一名45歲女子12日帶著和前夫所生的5名子女再嫁初戀對象；原來是當初2人因為長輩不同意而分開，隨後女子在上一段婚姻被前夫多次家暴，離婚3年後才又和分離20多年的初戀對象相遇，如今終於得以再次牽起對方的手度過下半生。

綜合陸媒報導，河南省周口市一名女子12日帶著和前夫所生的5名孩子再嫁初戀對象；提及雙方分散多年的原因，女子的親友丁姓男子表示，當初2人因為長輩不同意而分開，女子在上一段長達20多年的婚姻中被前夫多次家暴，後來實在受不了，決定帶著5名子女離婚，3年後才和初戀對象相遇，並在相處後決定步入婚姻，再次牽起彼此的手度過下半生。

據此前曝光的影片中可以看到，女子身穿一襲紅色禮服和頭紗，右手挽著和自己分離20多年的初戀男子，左手邊則分別站著她的5名子女，各自對在場前來赴宴的賓客鞠躬表示謝意，臉上藏不住笑容。

消息曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「祝福，走到一起也不容易」、「老人耽誤了兒女半輩子的幸福」、「孩子的表情看出來，現在很開心」、「這應該是真愛了」、「這也許會讓許多人看到一絲希望」。

受暴婦帶5子女與初戀再婚　當年遭拆散「關鍵人」曝光

▲大陸河南省一名45歲女子，日前帶著和前夫所生的5名孩子女再嫁初戀對象。（圖／翻攝自微博／白鹿視頻）

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