新北「兔」然想當文青　府中15知性文化走春

▲民眾到府中15走春與170公分高的FOOD超人及心心水餃公仔合照打卡。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節期間府中15滿滿強檔展覽隨你看！從影視製作到拍攝手法、從3D動畫到VR電影，還有動畫界的超級偶像Food超人陪伴大家過新年，展覽主題多元且蘊含教育意義，現場還有120公分高的超人公仔等你合照打卡，邀請民眾來趟溫馨知性的文化走春，迎接嶄新的兔年！

文化局表示，府中15農曆春節期間活動滿滿，2樓《影像魔方MAGIC》常設展，以淺顯易懂的內容介紹影像生成原理與發展，其中以《Action!旅程》互動光雕投影最為吸睛，帶領民眾循序探索動態影像的各個製作階段。3樓展出《Food超人-尋找金鑰大作戰》特展，有臺灣動畫界超級偶像之稱的Food超人，邀請各位大小朋友一起完成科技互動拼圖、體感互動遊戲任務，解鎖寶箱拿藥水。

▲民眾運用府中15「討拍-LAB」陳設道具練習攝影轉場手法。

文化局說，4樓《VR電影特展：從看電影到被電影環抱》特展，邀請大家認識電影科技的技術創新與硬體改革，感受傳統電影與VR電影觀影方式的差異。展場有加拿大導演迪奧多•亞瑟（Theodore Ushev）創作的《盲眼維莎》傳統電影與VR電影版，邀請民眾感受其中的異同之處。

過年期間限動發不完！想拍出吸引人的動態影音千萬不可錯過5樓《討拍-LAB》，展覽以攝影空間為主題，邀請闔家大小拿起手機，穿梭在物流箱排列組合而成富變化性與穿透性的視覺迷宮空間，跟著展場內各項引導，練習轉場手法、鏡頭移位、光線調整等拍攝技巧進而能應用在個人的社群影音。更多活動訊息請上「府中15」官網查詢或電洽：02-2968-3600分機211。

▲親子一同體驗府中15「FOOD超人-尋找金鑰大作戰」科技互動拼圖。

▲民眾於府中15「VR電影特展：從看電影到被電影環抱」體驗VR電影。

▲民眾於府中15常設展「影像魔方MAGIC」體驗互動光雕投影。