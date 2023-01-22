災害沒有假期　春節期間南消五大搶救訓練不停歇

▲台南消防第五大隊於過年期間安排了指揮幕僚作業訓練，以及電子人員管制系統操作訓練，強化防災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節過年期間是民眾開心出遊、家人團圓相聚的日子，街道上喜氣洋洋、一團和氣，大年初一民眾開心外出拜年、出遊的同時，仍有消防弟兄堅守崗位，為了防止災害做好準備，並且進行了相關救災訓練。

台南消防第五大隊於過年期間安排了指揮幕僚作業訓練，以及電子人員管制系統操作訓練，分別針對大隊部的幕僚、以及所有分隊及中隊的正副主管共計33名進行4個梯次訓練，希望在救災現場從初期指揮到大隊到場指揮皆能提升救災效率，以及健全人員安全管制機制。

救災現場中，指揮幕僚是指揮官的重要左右手，如果這些指揮幕僚的作業分工明確、執行任務貫徹、溝通聯繫無礙，指揮官便能掌握各方資訊，有條不紊地進行救災人力及資源的調度，第五大隊特別召集大隊部及安檢小組輪值人員共25人，進行完整的教育訓練，包括從出勤準備、任務分工、執行注意事項，直到災後資訊整理等，以提升大隊指揮效率。

電子人員管制系統操作訓練中，4個梯次皆是所有分隊皆須參與，以提升這些帶隊官的操作熟悉程度，該電子人員管制系統係運用電子平板及Beacon設備，進行救災現場之人員管控，其操作方式結合實際的救災管理作業，有利於人員之報到及分區入室管制，可有效追蹤救災人員之動向、時間及安全相關事項。此外，運用Beacon感應設備及線上報到機制，可使救災人員不必逐一至管制設備旁邊進行報到，落實安全管制同時又能兼顧救災效率。

黃偉哲市長表示，消防局一直以來秉持不斷創新及救災安全的精神，救災人員亦不斷設法提升救災效率；救災安全管制系統是今年消防局研發完成之電子系統，可落實災害現場人員安全管理，才能安全有效發揮各項消防戰技之效率，以保護人民生命財產安全，市民朋友於春節期間開心出遊之前，也務必要注意用火用電的安全，以防無情的災害影響過年的興致。

消防局李明峯局長表示，指揮幕僚是救災現場指揮官成敗的關鍵，亦是災後資訊統整的要角，優良的指揮幕僚勢必可提升民眾安全，並提供正確及完整的資訊；救災安全管制系統更是救災現場不可或缺之一環，將能同時提升救災效率及安全，本局一直相當重視救災的教育訓練，期望能使救災團隊有更強的戰力及效能。