彰化消防員坐路邊大吃！初一救大火「沒飯吃」　他們到場了

▲消防同仁們大年初一訂不到便當，行動餐車到現場提供熱食。（圖／彰化縣消防局）



記者柯振中／綜合報導

彰化縣一處汽車修配廠22日上午發生火災，火勢十分濃烈，甚至延燒到隔壁的廠房，許多消防弟兄年初一就出勤，沒辦法與親友團聚。由於正值大年初一，許多餐館沒有開業，因此有餐車接獲通知後，前往火警現場，服務打火的同仁，暖心的畫面曝光，讓許多網友讚翻。

彰化縣消防局22日7點41分接獲報案，彰鹿路上一處汽車修配廠發生火警，火勢相當猛烈，濃煙不斷竄出，還延燒到隔壁的寢具店、塑膠工廠。

由於廠房都是鐵皮屋，火勢延燒迅速，整個現場能看到明顯的濃烈黑煙。消防局也為此派出10個分隊、21輛各式消防車，以及49位消防同仁前往現場搶救。

▲▼由於現場火勢相當猛烈，消防同仁花了超過3個小時，才成功撲滅火勢。（圖／彰化縣消防局）



經過超過3個小時的努力，消防同仁成功撲滅火勢，不過為了避免再度發生情況，仍要在現場留守。由於正值大年初一，沒有便當店營業，為了避免消防同仁餓肚子，彰化縣消防局特地聯繫行動餐車，到場替同仁們服務。

而依據照片畫面，當時消防同仁們有序排在餐車外面，等候餐點製作，最後領到熱騰騰的餐點，旋即坐在消防車上開始享用，畫面令人感到心疼，但能在救災後吃到熱呼呼的餐點，也令人十分感動。

▼當時正值中午時分，消防同仁卻訂不到便當，行動餐車於是出動，讓消防同仁們有熱食能吃。（圖／彰化縣消防局）



網友們看完這幾張照片，也相當感動，於是留言向消防同仁們致敬，「各位救火英雄！辛苦您們了！感謝您們的奉獻！平安吉祥！健康喜樂」、「謝謝大家，兄弟們辛苦了」、「辛苦了，守護彰化的安全」、「各位救火英雄，辛苦您們了」、「辛苦了各位英雄」、「辛苦消防員了，謝謝行動餐車願意出動」、「辛苦了！有你們真好。」