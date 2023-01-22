台中姨花5千抽中9萬機車！自曝幸運體質「要有一個信念」

▲台中中友百貨今日上午舉行新春福袋抽獎，最大獎9萬元機車由一名米林阿姨抽中。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

價值9萬的機車直接帶回家！台中中友百貨今（22）日舉行新春抽福袋活動，先前預購的200名民眾比運氣抽大獎，結果由一名年約60歲的米林阿姨抽中Super Soco TSX電動機車，她笑說目前家裡都有車，要再跟家人討論要不要轉賣，米林阿姨也透露，自己常常買福袋、常常中獎，自己心態都保持「不要想太多」，能夠拿到什麼獎品「實用就好」，結果常常被幸運之神眷顧。

台中中友百貨自去年就開賣福袋，只要消費滿3688元再加購1880元就可以購得「醜白兔聯名福袋」，金與銀等級的福袋各100個，是依照會員等級區分，金級最大獎是市價接近9萬的Super Soco TSX電動機車，另外有SAMSUNG Galaxy Z Flip4折疊手機、思比掃地機器人等等好禮，金袋內容物最低8888元、銀袋最低6888元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲來自鹿港的張小姐（左）抽中三星手機，林姓一家人（右）抽中上萬元投影機。（圖／記者許權毅翻攝）



中友百貨今日上午用扭蛋方式抽獎，第一名抽中大獎的是來自鹿港的張小姐，抽中市價30888元的三星手機，笑說自己「連續7年來參加了，終於抽中大獎」，另一名林姓夫妻檔帶著兩個屬龍、羊的孩子來抽獎，結果兩個小朋友抽中市價13900元的萬播Wanbo Full HD 智慧投影機T6 Max。

最大獎在12點左右被抽出，由一名住在附近「米林阿姨」抽中，等於花5000多塊帶回要價89900元的Super Soco TSX電動機車。米林阿姨表示自己就住在附近，有福袋或是抽獎活動大多都會參加，去年也曾抽中吸塵器，今天順利帶回最大獎，晚上要再跟孩子討論用途。