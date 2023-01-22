聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

記者許權毅／台中報導

台中一名45歲沈男15日騎車行經長龍路四段時超速，自稱聽見測速照相機發出「喀嚓聲」，馬上調頭回到測速照相機前，拿石塊連丟3次，直到測速照相機被他砸出「嘴巴」才願意離去，無辜的測速照相機被砸到就像一台「囧字」機器人。轄區警方巡邏時發現異狀，調閱監視器後通知沈男到案，沈表示相當後悔，仍被依妨害公務罪依法送辦。

▲台中一名45歲沈男不滿超速被拍，竟拿石塊把測速照相機砸出一個大洞。（圖／記者許權毅翻攝）



聽力超強的沈男向警方供稱，自己從南投騎車要回西屯住處，途中行經太平區長龍路四段超速，還聽見後方傳來一聲「喀嚓」，他馬上折返，並且在現場挑選了一個石塊不斷對測速照相機猛砸洩恨，連續砸了3次把上頭的罩子砸出一個三角形大洞，讓整個測速照相機看上去就像一個機器人「囧字臉」。

▲沈男連砸3次將測速照相機砸出破洞後才離開，到案後向警方供稱很後悔。（圖／記者許權毅翻攝）



太平分局警方表示，日前發現轄區內固定式測速照相機外框遭毀損產生破洞，立即展開調查，調閱監視器後發現是一名沈姓男子涉有重嫌，通知沈男到案。沈自稱是因為「想到會被開罰單越想越氣，才會一怒之下折返丟石塊洩恨。」

沈男也向警方說，自己相當後悔，也願意賠償，全案訊後仍依照刑法第138條妨害公務罪依法送辦。太平分局分局長蔡慶星表示，太平區長龍路沿線係本分局重點取締超速、危險駕駛之路段，呼籲民眾行經山區應減速慢行，以維自身及用路人安全。