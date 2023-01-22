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快訊／全聯線上福箱「百萬現金」得主出爐！　「幸運中獎序號」一次看

▲▼全聯小時達兔年線上福箱。（圖／業者提供）

▲全聯小時達兔年線上福箱頭獎祭出百萬現金。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大年初一就是搶福袋、試手氣！今年全聯特意推出「小時達兔年線上福箱」，今（22）日上午10時於小時達、foodpanda上限量開賣，一共賣出1萬1476個福箱，準備要來搶現金100萬頭獎。稍早，「幸運號碼」終於正式抽出，有購買福箱的人趕緊來對獎。

▲▼全聯線上福箱抽獎。（圖／翻攝PXGo！全聯線上購臉書粉專）

▲全聯線上福箱百萬得主序號出爐。（圖／翻攝PXGo！全聯線上購臉書粉專）

全聯小時達兔年線上福箱開獎了，稍早直播抽出幸運得主，序號「09379」幸運抽中旅遊基金現金100萬，中大獎者在松山吉祥門市；序號「05987」搶下貳獎華航美國紐約豪華經濟艙直飛雙人來回機票；序號「01327」則獲得價值11萬元華航英國倫敦豪華經濟艙直飛雙人來回機票。另外，「06860」獲得Gogoro VIVA MIX BELT；「03371」、「01197」、「07632」、「11104」、「04703」、「05868」獲得華航日本東京雙人來回機票。

還有「04082」、「07821」、「03545」、「02974」獲得華航韓國首爾雙人來回機票；「06088」、「02652」、「08723」、「11351」、「09947」、「08489」、「09049」、「07962」獲得丹麥Georg Jensen Travel 29吋行李箱、「09270」則獲得華航越南峴港雙人來回機票。

全聯小時達兔年線上福箱今年找來知名插畫家「懶散兔與啾先生」合作，福箱內除了有多款零食乾貨等，還有2款懶散兔聯名購物袋，採隨機出貨，全台限量2萬5千個，內容物總價值可是超過1200元，每箱則享有1次抽獎機會，一共有133個豐富獎項。

▲▼全聯兔年福袋送3台名車。（圖／業者提供）

▲全聯實體門市福袋頭獎預計送出3台名車。（圖／業者提供）

另，實體門市的「兔年福袋」也於今日上午9時於全聯1100門市、大潤發20門市同步開賣，一共有3種不同規格選擇，分別為300元「福利熊兔年生肖福袋」、700元「萬國通路13吋手提箱」、4200元的「萬國通路24吋細鋁框行李箱」，每款都有豐富好物，像是飲料零食、福利熊周邊文創品等，以及超過40家品牌優惠的2023新春大禮包，最高現省超過22000萬元，福袋總共限量「14萬7000個」，預計發行「23萬組抽獎序號」。

頭獎部分祭出「3頭獎」，包含市值381萬的「Porsche Taycan」、市值約230萬的「TESLA MODEL Y Long Range」及市值215萬的「Mercedes-Benz EQA 250」，總價值高達近830萬，另外還有天際航空熱氣球自由飛2人體驗組、中華航空桃園飛沖繩、桃園飛清邁單人來回機票等獎項。

其中，「福利熊兔年生肖福袋」內含1組抽獎序號，限量122000個；「萬國通路13吋手提箱」則有藍色、亮銀河紅2款，各限量11000個，內有7組抽獎序號；「萬國通路24吋細鋁框行李箱」則多達14組抽獎序號，限量3000個，每店販售數量皆以現場公告為準、售完為止。開獎時間為1月30日下午1時，並於全聯官方臉書粉專及大潤發臉書粉專直播開出。

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