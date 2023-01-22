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獨／台中上萬移工「除夕炸裂2小時」放煙火　整座橋留垃圾民眾怨

▲▼台中太平光興隆橋移工施放煙火。（圖／網友陳小白提供）

▲台中太平光興隆橋近4年來到了除夕當晚，都會有大批移工在此施放煙火。（圖／網友陳小白提供）

記者游瓊華、許權毅／台中報導

農曆新年放煙火氣氛十足，但深夜施放大量煙火也造成民眾反應兩極。台中市太平區光興隆舊橋每年除夕就會有大批民眾、移工聯合放煙火，施放時間長達2個小時，且現場放的煙火都是大型煙花，有目擊民眾指出，現場集結萬人，一度出動警消到場聯合勸離，甚至消防局出動水車待命，就怕有個萬一。

台中市太平區光興隆橋近年「私辦煙火節」越發有名，除夕當晚約11時就會湧入大批移工施放煙火慶祝，也有許多台中在地人前往觀賞，默默成為當地的「特殊例行公事」，不過現場施放的煙火數量多、時間長，造成部分民眾認為不堪其擾，更有許多民眾在臉書社團討論表示「重點有人善後嗎？環境是大家的」點出垃圾留滿地的問題。

▲▼台中太平光興隆橋移工施放煙火。（圖／網友陳小白提供）

▲施放煙火的範圍廣、數量大，就連太平人都被吸引前往觀賞。（圖／網友陳小白提供）

當地民眾表示，真正開始放煙火是自疫情後開始，有許多移工因為無法回國，在台灣聚在一塊團圓，至今已經不成文舉行4年了，有許多人認為「過年一年一次、有年味」算是有過年氣氛。但也有人認為時間過晚，無人管制相當擾民，大量垃圾每年都會留在數百公尺的河堤、橋面上，相當不妥。

▲▼台中太平光興隆橋移工施放煙火。（圖／網友陳小白提供）

▲▼有當地民眾認為每年現場都會留下許多垃圾，相當擾民。（圖／網友陳小白提供）

▲▼台中太平光興隆橋移工施放煙火。（圖／網友陳小白提供）

此外，也有陳姓民眾指出，當地警消對此早有準備，深夜後聯手驅離才讓活動火速結束。太平分局警方指出，該案主管機關為環保局與消防局，環保局曾公告，各類噪音管制區在晚上10點至上午8點不得施放爆竹煙火，但春節等各節日不予管制，警方依風俗民情考量，皆以勸導為主，目前並無不會主動開罰，至於施放地點是在光興隆舊橋。

轄區消防局車籠埔分隊日前還特別製作影片，寫下「施放煙火容易導致火災發生，請減少煙火施放數量，另外晚上12點之後施放煙火違法，可處3萬元以上罰鍰。」還有印尼、越南以及泰語「用說的」提醒移工。台中市消防局表示，依「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」規定，0時至6時施放飛行及升空類的一般爆竹煙火，應申請專案許可才能施放，如違反將處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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