10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽媽嗨翻了

記者游瓊華、許權毅／台中報導

超強壽星好運爆棚！台中新光三越今（22）日舉行新春抽福袋活動，最大獎是價值52萬8千元的鉑金1克拉鑽墜，結果由一名10歲、今天過生日的童姓妹妹抽中，一家人今天一起來抽，由妹妹代表，幸運抱回最大獎，機率僅0.2%。

▲台中新光三越今天舉行福袋抽獎，價值52萬鑽墜由10歲童小妹妹抽中。（圖／記者游瓊華攝，下同）



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台中新光三今年首次推出雙款福袋預購活動，民眾要先在10天起購買福袋，大年初一現場公開抽獎。這次活動分成「邁向好運兔GO福袋」跟「嚮往旅遊兔GO福箱」，每份有市值4000元以上的商品外，年初一抽獎內容還有最大獎1克拉鑽墜、台北到東京商務艙雙人來回機票、運動養生椅、台鈴智慧電動車等。

今日上午正式抽獎，最後5人以抽金球扭蛋一拚最大獎價值52萬的LAZARE鉑金L’eau1克拉鑽墜，最後由住在南屯的10歲童小妹妹抽中，一群人在現場嗨翻了，可愛的妹妹卻相當淡定，場面十分有趣。

童小妹妹媽媽蔡小姐表示，當初只有買一個福箱，沒想到幸運抽中，今天剛好也是妹妹的生日，就讓他代表來抽獎，目前還沒有想好要怎麼處理，但應該會是轉賣掉，也是一個過年大紅包，當然也會幫妹妹擴大慶祝生日。