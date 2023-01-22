韓籍夫妻導航受困中橫山區　言語不通員警機智助脫困

記者哈勇嘎奧／台中報導

來自韓國的一對夫妻自助旅行，駕駛租賃車從台北經宜蘭要往台中市，因看不懂中文所倚靠車上導航往中橫梨山往德基方向，但37臨時便道晚間封閉禁止通行，回程往梨山因77k靈甫橋也管制，導致兩人在中橫公路上來回好幾趟受困在漆黑的山中，看見有警察派出所立即上前求援，但因言語不通值班員警無法得知原由，所幸所長靈機一動使用Google翻譯後，才順利將兩夫妻帶往力行產業道路離開。

▲來自韓國的一對外籍夫婦受困中橫公路，員警使用Google翻譯才順利溝通，將2人帶離產業道路。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）



臺中市和平警分局德基派出所警員黃博雍，於昨(21)日晚上7時值班時，有民眾前來求助卻無法溝通，所長謝濬紘靈機一動，使用Google翻譯後，得知原來是韓國籍夫婦來臺觀光旅遊，駕駛租賃車自助旅行，從臺北出發行經宜蘭台7甲線欲前往臺中2日遊，受困中橫公路無法下山。所長謝濬紘表示，使用Google翻譯與兩夫妻對話後，得知韓籍夫婦誤信導航又看不懂道路公告，欲通行德基管制站下山受阻，返回梨山時，又因靈甫橋實施夜間管制受困，來來回回找不到下山的路，在行駛途中看到路旁疑似有警察機構，於是前來求助。





韓籍夫婦表示，當晚已在臺中市區訂房，找不到前往旅館的路，於是謝所長開警車引導其行駛下山唯一的路「力行產業道路」協助脫困，並叮嚀該產業道路路況不佳，要小心慢行，兩夫婦臨別時向員警頻頻鞠躬感謝，並以Google翻譯稱讚臺灣的警察很有人情味。