南鯤鯓國運籤出爐！13年來首支上上籤「于今此景正當時」

▲國運籤已抽出。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

記者曾筠淇／綜合報導

有「台灣王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天府自2011年起，每年固定於大年初一抽國運籤。稍早，廟方已經抽出今年國運籤，是第50籤的「于今此景正當時，看看欲吐百花魁。若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」，而這也是13年來的首支上上籤。

台南北門南鯤鯓代天府建廟361年，今年如期在大年初一抽國運籤，上午11時抽出今年國運籤。該籤是13年來的首支上上籤，根據《三立新聞網》，解籤官陳文賢表示，籤詩內容代表國家只要努力，一定有讓人滿意的結果，不過這是他的個人見解，真正意涵還請民眾自行解讀。

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▲台南南鯤鯓代天府國運籤出爐，不過廟方決定2019年起只抽籤不解籤。（資料照／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

據了解，南鯤鯓代天府在國內外分靈寺廟達2萬6000多座，自2011年起，每年都會在大年初一抽國運籤，是一般寺廟慣見的60首甲子籤。

2015年，廟方抽出「武則天坐天」，隔年就由蔡英文當選台灣首位女總統，讓不少信眾都認為相當靈驗，也從此打響南鯤鯓代天府的知名度。不過之後，廟方因多次抽出下下籤，遭到部分外界人士質疑。到了2019年，60支籤竟均未獲得3聖筊，打破建廟300多年以來的紀錄，首度「空籤」，再度引發關注。