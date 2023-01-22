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快訊／大龍峒保安宮國運籤開出：等待明朝鼓浪息，還君自在任遷移

▲▼台北保安宮抽國運籤。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北保安宮抽國運籤。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、鄒鎮宇／台北報導

有200多年歷史的台北市大龍峒保安宮21日深夜依照傳統「祈福撞鐘儀式」，敲響108響平安祈福後抽出國運籤詩。其中，代表國運、整體運勢的歲君為第五十二首，寫著「一心雖急馬行遲，扁舟欲渡遇風時，等待明朝鼓浪息，還君自在任遷移」。

第五十二首國運籤詩譯語為，「滿心雖是著急，偏偏卻碰到馬走得漫；想要乘舟渡河，偏偏又遇到風浪，只得等到明天早晨風浪平息，就可以聽任你自在地前行。」

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生理（商業）的籤詩則是第五首，內容如下：

勸君改行禮金容

寶灶頻添好香濃

災禍不除祥不至

宜先急掃此塵空

保安宮的籤詩譯語為「奉勸你多修心養性，禮拜神明，早晚在灶神前多焚幾炷好香。災禍不先去除，吉祥就不會降臨，當務之急，最好是先把這些塵埃掃除乾淨。」

▲▼大龍峒保安宮國運籤開出。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲大龍峒保安宮國運籤開出。（圖／記者游宗樺翻攝）

五谷（農牧）的籤詩則是第四十首，內容如下：

滿園雨雪落霏霏

葉落山林樹影稀

若問何時花正發

也應守得到春暉

保安宮的籤詩譯語為「整座庭園大雪紛紛地飄落，未曾止息；
山林中黃葉飄落，樹木蕭條。如果要問什麼時候百花才會再盛開，至少也要安份守候到陽春三月的時候。」

海冬（漁業）的籤詩則是第四十二首，內容如下：

性質原來騎駿馬

今朝卻換此駑駘

欲知善惡須知相

伯樂分明為主裁

保安宮的籤詩譯語為「生性原本要騎的是駿馬，今天卻換騎這匹駑鈍的劣馬。若想要知道馬的優劣就必需善於觀相，也只有請伯樂來才能分辨清楚，來作裁決。」

▼大龍峒保安宮籤籤詩譯語如下。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼大龍峒保安宮國運籤開出。（圖／記者游宗樺翻攝）

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