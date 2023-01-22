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吃稀飯恐會「財運受阻」！初一12大禁忌曝光　鐵齒下場超慘

▲農曆春節初一有許多禁忌。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲農曆春節初一有許多禁忌。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者閔文昱／綜合報導

過新年代表一個嶄新的開始，希望所有的壞事都要隨著一年的結束而消逝，但這一天有民俗上的禁忌要注意，以免招來不良的影響，倒楣一整年！對此，命理專家楊登嵙教授也整理了12項大年初一禁忌，犯了小心衰整年！

一、忌吵架或打罵小孩。

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不可在這一天吵架或打罵小孩，否則家中恐怕招來官訟是非。

二、不可灑水、掃地或倒垃圾。

以免掃掉家中的財氣，有果皮垃圾可以用撿的，此禁忌初五方可解除。

三、忌吃稀飯。

稀飯以前是窮人家吃的食物，所以新年吃稀飯會觸霉頭，代表來年財運會受阻。

四、忌殺生。

在新年殺生，恐怕會惹來血光之災。

五、忌向人要債。

除了給對方觸霉頭，對自己也不好。

六、忌欠錢。

若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己可以無債一身輕的往下一年邁進。

七、忌睡午覺。

俗話說：「男睡田崩，女睡廚垮。」睡午覺是偷懶的象徵，會影響事業運。

▲休息,睡覺,睡午覺,打盹,。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

▲農曆正月初一禁睡午覺，偷懶影響事業運。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

八、忌打破東西。

打破東西是破運的徵兆，萬一打破了，則必須用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，並口誦「碎碎(歲歲)平安」，初五再拿去丟掉（送窮）。

九、忌回娘家。

嫁出去的女兒不要在大年初一天回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家家運。

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國）

▲農曆正月初一忌回娘家，否則影響娘家家運。（圖／視覺中國）

十、忌燈全關。

大年初一晚上不可把燈全關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年到來，也象徵希望、光明一整年。把燈全關，會讓新的一年前途黯淡。

十一、忌說不吉利的話。

這是平時就不該說的，例如「死」、「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

十二、紅包送禮不能是單數。

好禮要成雙，所以過年包紅包一定要雙數，例如200、600、800元等，送禮也盡量要雙數，例如一盒鳳梨酥或水果最好有2、6、8、12個，因為單數及4的金額在傳統禮數上，是不吉利的。

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