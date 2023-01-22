蘇貞昌請辭後神隱多日　大年初一帶紅包現身指揮中心

▲蘇貞昌赴疫情指揮中心慰勞防疫人員。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭，但新任閣揆人選仍遲遲未定。蘇貞昌22日在臉書貼出今天一早視察中央疫情指揮中心的畫面，表示雖然已經請辭，但在蔡英文任命新閣揆前，他會繼續進行政院處理政務，並與各部會首長保持聯繫，確保春節期間全國各機關運作一切順利。

蘇貞昌表示，雖然自己已經向蔡總統提出辭職，但在蔡總統任命新的行政院長前，各部會首長、值勤的政府各單位都會繼續堅守崗位，他也會繼續進行政院處理政務，並與各部會首長保持聯繫，確保春節期間全國各機關運作一切順利，請國人放心。

蘇貞昌指出，每年農曆新年的第一天，自己都會到政院各單位發給駐衛警、隨扈和行政人員等值班同仁新春紅包作為祝福，今日在聽取晨間輿情和疫情狀況後，他也特別到防疫指揮中心，慰勞春節值班的防疫人員。

他表示，相對於周邊其他國家遭受嚴重衝擊，台灣能夠在全球疫情較平穩度過，還衝出經濟上的好成績，真的要非常感謝台灣無數的無名英雄們，在自己的位子上貢獻己長。

蘇貞昌強調，感謝所有犧牲新年假期、守護民眾的軍警消防人員、醫護防疫人員、交通運輸從業人員、以及在所有關鍵設施服務，維持民眾日常所需的人員，大讚「因為有你們的奉獻，才讓國人能夠放心過好年！」