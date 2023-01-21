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假「暖爸」誘騙女兒同學！不分男女暴力性虐逼賣淫　法院重判60年

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲一名「暖爸」以心理治療的名義操控女兒同學，還逼迫她們賣淫。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約一名父親將女兒送進名校後，屢次以「暖爸」形象出現在女兒的同學面前，但實際上他是一名精通心理學的惡狼，長期對女兒的同學、室友以心理治療的名義進行操控，逼迫她們賣淫、疏遠父母，甚至會暴力虐待她們，最後遭法院重判60年。

綜合外媒報導，來自紐約的63歲父親勞倫斯（Lawrence Ray）將自己的女兒送進名校莎拉勞倫斯學院（Sarah Lawrence College），起初時常以「暖爸」的形象參與女兒的校園生活，而精通心理學的他，最後決定以「心理治療」的名字搬進女兒宿舍，而他真正的目的是要控制女兒的室友和同學。

▲▼勞倫斯（Lawrence Ray）。（圖／達志影像／美聯社）

▲莎拉勞倫斯學院（Sarah Lawrence College）。（圖／達志影像／美聯社）

勞倫斯從2010年開始，對女兒的室友進行假治療，說服她們透露自己的私生活，並要求幾名受害者和父母疏遠，讓這些人相信「自己崩潰了且需要修復」。最後勞倫斯在隔年讓幾個室友搬出來住進曼哈頓上東區的一套公寓，根據起訴書敘述，這間公寓最後變成了地獄。

勞倫斯取得學生信任後就伸出了魔爪，對受害者進行言語和精神上的虐待，且對象不分男女；勞倫斯指控這些人害他有財產損失，逼迫他們聽自己的話。其中一名男性受害者表示，自己曾被勞倫斯掐住脖子失去意識，還有一名男學生被他用刀子抵著喉嚨。

一名女性受害者說，自己因拿著冷掉的食物回到住處，就被勞倫斯重摔在地。最後勞倫斯還在2014年至2018年逼迫其中一名女生賣淫，從中賺取超過50萬美元，並拍攝這些受害者的裸照以繼續威脅。

▲▼勞倫斯（Lawrence Ray）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勞倫斯被法院重判60年。（圖／達志影像／美聯社）

其中一名自願具名的受害者德魯里（Claudia Drury）向法院表示，只要自己向買春客透露自己的生活，回到住處後就會被勞倫斯暴力痛毆，「這簡直就是地獄，他的目的就是要擊垮我，每次被迫賣淫都越來越麻木，我幾乎沒有動力活下去。」另一名男性受害者羅薩里奧（Santos Rosario）說，「我有段時間每天都在考慮結束生命。」

檢察官指控，「多年來勞倫斯故意對無辜受害者造成殘酷和終身的傷害，他控制和虐待者些受害者，使受害者們屈服，當受害者感受到痛苦時，他享受著這些施虐式的快樂，當受害者感到痛苦時，他會假裝同情，再將利刃刺得更深。」

根據紐約南區美國檢察官發布的新聞稿，勞倫斯被判犯有共謀敲詐勒索罪、暴力協助敲詐勒索罪、敲詐勒索、性販運、強迫勞動、逃漏稅和洗錢等罪名；最終被判處60年監禁且不得假釋。

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