查族譜驚揭「老公有恐怖巧合」！懷孕人妻嚇瘋：不小心嫁給了表哥

▲美國網紅媽媽希爾在無意間嫁給了她的表哥。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

美國擁有30萬粉絲的網紅媽媽希爾（Marcella Hill），日前在TikTok承認了她未曾公開的秘密，坦言「我在無意間嫁給了我的表哥」，2人甚至還育有一子，讓一眾粉絲震驚不已。

據《紐約郵報》報導，希爾在影片中承認，她與丈夫是在懷上第一個寶寶時，才首次知道了這個黑暗的秘密，「當時，我和丈夫正一起翻看我們的家譜，想從祖先的名字中找一個滿意的名字給孩子取名」。

於是，2人便開始檢閱各自爺爺奶奶，乃至曾祖輩的名字。突然，希爾的丈夫驚訝發現，他們爺爺和奶奶的姓氏居然一模一樣，2人仔細比對一番後，這才發現希爾的爺爺和丈夫的奶奶居然是表兄妹。

希爾回憶道，「我丈夫立刻起身打電話給他的奶奶，而我則馬上打給爺爺，詢問他們是否認識彼此，果不其然，他們還記得對方，並確認了我和我的丈夫是三代表親。」希爾和丈夫剛發現這一事實時異常驚訝，但隨著時間的推移，這對夫婦也開始慢慢地接受了2人奇異的關係。

希爾表示，他們後來發現，與配偶擁有血緣關係也是一件好事，他們不僅能同時出席家庭聚會，而且默契也異常地好，「我們甚至還贏得了『社區最親密夫妻獎』」。而對於粉絲質疑為何2人婚前沒發現彼此關係一事，希爾解釋，她和丈夫只在地方法院舉行了簡單的婚禮，因此2家人此前未曾見過彼此。

這段驚人的影片在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，有人嚴厲譴責他們應該持續保守秘密，「你根本不應該告訴任何人」，但也有人認為這個秘密沒什麼大不了，「其實你回溯得夠遠的話，你就會發現，我們所有人都是表親」。