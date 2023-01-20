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女大生校園慘遇持刀狼！押廁所想硬上　她一動作自保仍崩潰

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子尾隨大學校園中落單的女子，趁女大生上廁所時，持水果刀威脅，將她拖進殘障廁所意圖性侵。。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／台中報導

彭姓男子去年暑假到台中某大學校園，持水果刀尾隨一名女大生，將她拖進殘障廁所內反鎖想性侵，彭男因怕引起他人注意，開門到廁所外查看，女大生機警鎖上廁所，彭男才未得逞。刑事部分，法官依攜帶兇器強制性交未遂罪，處彭男4年10月徒刑，民事部分，則判彭要賠71萬。

判決書指出，彭男2022年7月1日下午1時許騎機車到某大學，發現校園暑假期間人煙稀少，很適合作案，便準備水果刀和作案後換穿的衣物，在下午5時許再回到校園搜尋獵物。

彭男在校園遊走尋覓，正好看到一名女大生獨自走向女廁，於是悄悄尾隨，趁女大生上完廁所將門打開之際，衝上前一把推倒女大生，女大生驚慌抵抗，手指被水果刀劃傷血流不止，彭男見女大生受傷，以持刀的手強勒女大生頸部，把她拖到殘障廁所內鎖上門鎖，以雙手揉胸1分鐘，還喃喃說「我想跟你做愛、我想X你」。

彭男因擔心音量過大引起注意，打開門到外面查看情況，女大生見機不可失，趕緊將廁門反鎖，彭男便在門外叫囂「不開門的話，要進去將妳殺了」，並試圖從旁邊廁所攀爬進殘障廁所內，女大生見狀火速開門衝出女廁，跑到辦公室呼救並報警處理。

彭男見事跡敗露，馬上變裝離開現場，又怕自己有遺留證據，16分鐘後再變裝回到犯案現場周遭，想查看警方辦案的狀況，結果都被監視器拍下來，警察隨後循線查出彭男，並到他家搜出作案時變裝的衣物，彭知道犯行曝光，只好自行投案。

刑事部分，法官認為為逞私欲，計畫性地在校園內，物色作案對象，而持刀以施暴、脅迫方式，對落單女子強制性交未遂，考量女大生身心嚴重受創，因此依攜帶兇器強制性交未遂罪，處4年10月徒刑，全案還可上訴。

女大生主張，她的左手遭彭男割傷，導致左食指深部割裂傷、左手中指伸指肌腱斷裂、神經痛、神經炎，為此進行11次復健，精神上還罹患「急性創傷後壓力疾患」，至今仍對人存有不信任感，對任何空間感到害怕，持續接受身心科醫師診治中，因此向彭男求償201萬7052元。

民事部分，彭男攜帶兇器對女大生強制性交未遂，造成女大生身心受創而罹患急性創傷後壓力疾患，受有嚴重精神上之痛苦，持續於身心科就診，並使其正常生活及工作產生相當之影響，但女大生的求償金額太高，因此判彭男應賠償女大生71萬7052元，全案還可上訴。 

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