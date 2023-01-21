賴清德走春行程滿檔　除夕親赴法鼓山除夕撞鐘

▲賴清德今年新春行程滿檔，更將首度代表總統參加法鼓山撞鐘儀式。（資料照／記者林敬旻攝）
記者呂晏慈／台北報導
農曆春節連假來臨，甫接掌民進黨主席的副總統賴清德今年新春行程滿檔，21日除夕將親自前往法鼓山參加除夕撞鐘，22日初一開始從故鄉新北萬里「昭靈宮」出發，隨後分別前往基隆、新北三重、蘆洲、板橋發放福袋及參香，初三開始跨出雙北地區，一路向南向民眾拜年，初七回到「大本營」台南市，將連跑8個走春行程。
賴清德今年新春行程滿檔，從北到南一共有超過50個公開行程，賴清德子弟兵、立委林俊憲笑說，賴清德每年都會做這樣的功課（指新春行程），而今年範圍更擴大。根據規劃，賴清德今天晚間將應邀參加法鼓山除夕撞鐘活動，這也是他首度代表總統出席法鼓山儀式，「接班」味道濃厚。
此外，從初一開始，賴清德將展開全台參香、發放福袋行程，初一當天將從新北萬里昭靈宮出發，陸續前往基隆慶安宮、新北三重聖賢宮、新北蘆洲保和宮、湧蓮寺、新北板橋慈惠宮、接雲寺、福安宮、北極宮。
初二賴清德規劃前往新北中和廣濟宮、新北土城五穀先帝廟、新北樹林濟安宮、鎮南宮、台北萬華廣照宮、台北北投福星宮、台北士林海光宮、台北南港信天宮；初三將前往桃園蘆竹五福宮、桃園新屋長祥宮、新竹市長和宮、新竹縣楊柳堂、苗栗頭份義民廟、苗栗通霄慈后宮。
初四賴清德將前往中部地區，陸續拜訪台中市萬和宮、萬春宮、賴厝廍元保宮、慈興宮、南投朝聖宮、開臺湄洲慈善宮等地發放福袋；初五計畫前往嘉義苦竹寺、文財殿、奉天宮、雲林縣六房媽紅壇、拱範宮、彰化縣新祖宮、圳安宮、白沙坑文德宮。
春節連假尾聲，賴清德規劃在初六前往高雄壽天宮、下鹽田仁壽宮、關帝廟、赤山文衡殿、大發開封宮包公廟，以及屏東的屏東市玉皇宮；初七則將回到台南，陸續走訪台灣首廟天壇、新營上帝廟、麻豆天后宮、開基玉皇宮、廣護宮、山西宮、安平開台天后宮、安平觀音亭。
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