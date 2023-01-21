賴清德走春行程滿檔　除夕親赴法鼓山除夕撞鐘

立法院日前三讀通過2兆6890億的中央政府總預算案，行政院長蘇貞昌也再度正式向總統蔡英文請辭。國策顧問黃越綏表示，自己認識蘇貞昌近30年，別人看他傲慢、偏見，但他其實健談且風趣，這陣子想來倍感孤立與無助，而轉身下台前不演說也不留下任何贈言，「可見他有多心灰意冷」。