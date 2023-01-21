認識蘇貞昌近30年　國策顧問看他請辭一舉動：可見有多心灰意冷

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

立法院日前三讀通過2兆6890億的中央政府總預算案，行政院長蘇貞昌也再度正式向總統蔡英文請辭。國策顧問黃越綏表示，自己認識蘇貞昌近30年，別人看他傲慢、偏見，但他其實健談且風趣，這陣子想來倍感孤立與無助，而轉身下台前不演說也不留下任何贈言，「可見他有多心灰意冷」。

黃越綏表示，蘇貞昌已經總辭，雖然蔡英文至今尚未公開宣布，但他應該是不會棧戀，也不會參選總統，更不會被挽留再回鍋。

黃越綏指出，其實在民進黨內，蘇貞昌始終是孤鳥，他自視甚高，行事風格又強悍，且不喜歡無謂的交際應酬，但他私下其實是個健談且風趣的人，而且自愛與自律格，受到老師出身的母親影響甚大。

黃越綏表示，政黨政治且橫掃政壇大半輩子的蘇貞昌，該負的政治責任他當然了解，因此即使「做到流汗被人嫌到流涎」也就罷了，但還要承受同志，以行政失靈來嘲諷的同時，順掀起一面倒的輿論風向，他成了選舉失敗的頭號戰犯，可惜蔡英文選擇沈默以對，想來讓他倍感壓力，否則也勿須臨別在立法院，不演說也不留下任何贈言，只列出35個政績的清單向納稅人交代，可見他有多心灰意冷。

黃越綏認為，蘇貞昌光能讓台灣國人可以平安度過，自2020年疫情以來的各種風暴的襲擊與挑戰，就值得大家給他按讚，更遑論其他各式立竿見影的政策，「樂見老友功身退，謹祝新年快樂，加油並祝福。」

立法院19日三讀通過「112年度中央政府總預算案」，蘇貞昌也依例到立法院致意，全程僅說「謝謝」跟「新年快樂」就快步離場，隨即前往與蔡英文會面，並於5點18分離開總統府，然後透過臉書表示，此刻，為開創新局，「我再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，我將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局」