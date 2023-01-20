蔡英文發文致謝蘇貞昌　臉書照片背後有故事

▲總統蔡英文發文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭，蔡英文昨晚則在臉書發出感謝文，不過蔡在臉書上用一張她跟蘇貞昌共進餐的照片，讓不少網友誤以為這是19日蘇貞昌請辭當天時的場景，實則不然，這張片拍攝日期是2019年初，當時蘇貞昌剛上任院長不久，面臨的第一個挑戰就是非洲豬瘟。為讓民眾重視防範非洲豬瘟的重要性，中央喊出「守護滷肉飯」的口號，而這張照片，就是當時兩人在總統府內一邊討論時事，一邊享用滷肉飯時所拍下。

行政院長賴清德因2018年11月民進黨在九合一選舉慘敗，於隔年1月13日提出內閣總辭，蔡英文遂任命蘇貞昌組閣，而這段時間，我國正受非洲豬瘟疫情所擾。

蔡英文在當年元旦談話時，便特別提到，一旦豬瘟傳進台灣，將重創相關產業，影響民生經濟，呼籲全體國人同胞，正視非洲豬瘟，並強調防堵疫情入境，政府絕對嚴格把關。蘇貞昌上任後，也隨即展現鐵腕，以行李全面檢查等強硬手段挺過這波疫情。

昨天在立法院通過史上最大規模的中央政府總預算後，蘇貞昌再向蔡英文表達請辭閣揆之意，蘇貞昌說，有這4年能為國家做事、為人民服務，是他畢生最大的榮幸，也是時代的惠賜。他由衷的感謝這一路來行政團隊夥伴的鼎力相助、蔡英文的信任、立法委員的指教和支持，讓他們做出一些成績，護國衛民，守住台灣。儘管還是有許多想做的事還來不及做，有些事也做得還不夠好，但他們確實是殫心竭慮，懇請國人同胞能夠寬諒。

而蔡總統則在晚間發文感謝蘇貞昌院長，這4年多來總是站在第一線，幫她扛住許多壓力。蔡英文指：「從接任的那一刻起，蘇院長就忍辱負重，任勞、任怨、任謗，用他的魄力、執行力、意志力撐起行政團隊，也讓我更有力量專注於外交、國防、兩岸的事務，為台灣打下更堅韌的基礎，為台灣撐出更寬闊的國際空間。蘇院長挑的擔子有多重，我最了解；而要挑起這樣的重擔，不能靠優雅的姿勢，而是靠堅定的決心。這四年多來，每當面對困難的決策，蘇院長都是支持我的最大力量。」

值得注意的是，蔡英文在這篇臉書文，貼出2019年與蘇貞昌共進滷肉飯、邊談論時事的照片，當時台灣正面臨非洲豬瘟的問題，同時也是蘇貞昌上任後的第一個任務，如今蘇請辭，蔡英文以這張照片，來代表她對蘇貞昌的感謝，可說是意義深遠。