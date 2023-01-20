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幕後／瀟灑轉身！蘇貞昌謝幕藏玄機　給足蔡英文空間也絕不「被請辭」

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌19日在總預算通過後，再次向總統蔡英文請辭，而蔡英文也宣布，將在農曆年期間啟動內閣調整。面對黨內外逼宮聲浪，蘇貞昌未停下腳步，立院延會期間也推動多項國政，儼然不像「看守內閣」，有黨內人士分析，蘇揆延會期間戮力國事，此舉自然給足總統空間，而昨日瀟灑轉身，也表明自己絕不會淪為「被請辭」。

擋下非洲豬瘟、通過同婚立法，接著又對抗百年大疫，蘇貞昌已有其歷史定位，即便延會期間面對黨內外逼宮聲浪，蘇揆也還在「衝衝衝」，包含推動備受矚目的全民共享「普發6千」、核定汐東線、高鐵南延屏東、拔掉原能會主委謝曉星、更在請辭當天拍板跨國同婚，儼然不像看守內閣。

據了解，在九合一敗選後蘇貞昌求去的意志甚堅，但他需留待立院三讀通過總預算案，避免在野黨因為閣揆更迭，而要求新閣重送總預算案，致使政局動盪。蘇在立院延會期間未對留任與否多做置喙，留給蔡英文人事安排空間及佈局時間，而蔡也尊重蘇貞昌，在立院總預算未通過之前 ，並沒有展開徵詢新閣揆人選的動作。

有黨內人士分析，若蘇堅持要辭去，誰也留不住，但自敗選後到總預算通過前，蘇揆戮力國事，也未再提起請辭一事，此舉自然是為給足總統空間。直到總預算案通過後，蘇揆「階段性任務」完成，他再度請辭，更請總統儘速指派新閣揆，瀟灑轉身、也表明自己絕不會淪為「被請辭」的窘況。

在112年總預算案通過後，蘇貞昌19日依往例至立院致意，民進黨立委們在入口處鼓掌歡迎，蘇貞昌步入議場後，立委邱議瑩、林楚茵也送上擁抱，在綠營綠委「加油」、「辛苦了」的喊聲下緩步走向議場中間、拍大合照，之後在野黨立委也一一和蘇揆致意。

對於蘇揆表現，藍綠諸侯都不吝給予掌聲，民進黨南部幾大首長陳其邁、翁章梁、黃偉哲都曾公開挺蘇貞昌留任，國民黨最具地方實力的兩大諸侯盧秀燕、侯友宜，更直言要講「公道話」，感念蘇領導台灣走過疫情，他過去3年的努力跟付出值得肯定。

有地方民代指出，對於內閣改組有不同聲音非常正常，而九合一大敗後，鑑於責任政治，閣揆自然難辭其咎，但蘇揆政績絕對有目共睹，卻有一派人、甚至是黨內同志，只想透過內閣改組出口惡氣、「烏龍轉桌」，讓人難以忍受。

地方民代直言，蘇揆團隊具備效率、穩定，這是始終維持一定滿意度的原因，面對疫情等挑戰，還能作為最長任期的閣揆，其歷史定位不容抹滅，雖敗軍之將不可言勇，但也不該成為同志箭靶，沒有政治人物能做到滿分，在野黨政治攻防、人民有所怨懟都可理解，但同黨的人拿刀相向，應該嗎？

也有派系人士坦言，蘇貞昌戰功彪炳、表現毋庸置疑，但作風強勢、大小人事一把抓，這些年好用學者、專家擔任政務官，雖減緩黨內派系相爭，卻讓中生代戰將少了一些歷練機會，且有些部會首長較不接地氣，有能力卻不善跟民眾溝通，也讓蘇揆要施展拳腳卻處處制肘、好的被說成壞的。

而新任閣揆人選目前以前副總統陳建仁呼聲最高，相較蘇貞昌的敢言能戰及強勢作風，陳建仁以溫和學者形象著稱，有綠營民代憂心，接下來是大選年，應組建「戰鬥內閣」、翻轉民進黨目前頹勢，但這似乎和陳建仁形象不符、是否能扛起蔡政府最後一年施政要打上問號。

也有另一黨內人士直言，「戰鬥內閣」戰鬥的不一定要是閣揆，蘇揆能說善道，手下文人學者居多，而陳建仁個性溫和，但未來若由戰力強、有施政口碑的綠營卸任首長擔任閣員，也不失平衡，可作為組閣時的思考方向。

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