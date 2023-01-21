西藏隧道雪崩「人車活埋」28死！搜救基本結束　事發地被稱鬼門關

▲西藏林芝派墨公路上的多雄拉隧道發生雪崩意外。（圖／翻攝央視）

記者鄭思楠／綜合報導

西藏林芝市米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口，周二（17日）發生雪崩。據《新華社》報導，截至周五（20日）下午5時30分，雪崩造成28人遇難，現場搜救工作基本結束。

報導表示，連日來西藏累計組織消防、森林消防、各級駐地部隊、地方民兵和基層幹部群眾1348人，投入各類機械設備236台，連續開展搜救工作。累計打通雪崩堆積區救援通道7.5公里，搶通通往災害現場道路10.5公里，調派醫護人員累計救治傷員5人。

報導指出，多雄拉山海拔近4500米，坡度大、山體陡峭，派墨公路多雄拉段道路崎嶇。因天氣變暖，17日風速加大，誘發此次雪崩。

此前，據《橙柿互動》報導，本次雪崩之處方圓數公里都沒有人煙，當地人稱「鬼門關」。而沿線的派墨公路，往年曾多次發生雪崩造成傷亡。

在當地從事旅游生意的李先生稱，派村距離多雄拉隧道約8公里，本次雪崩的地點在10公里遠的地方，被埋被困的人員應該大多是遊客。

他表示，原本的老公路比較破舊難以通行，繞路又遠，因此在原始森林修建派墨公路；由於開鑿新公路時施工隊要進場施工，每天都會有工程車負責推雪。當地每年3、4月下雪最大，去年3月底曾發生雪崩，4人被埋，最後搶救無效身亡，「這個地方下雪時我去過現場，雪非常厚。」