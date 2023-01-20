西藏雪崩遇難人數增至13人　墨脫公路沿線曾活埋4人號稱「鬼門關」

▲西藏林芝派墨公路上的多雄拉隧道發生雪崩意外已致13人罹難。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

西藏林芝派墨公路上的多雄拉隧道17日發生雪崩意外，有民眾和車輛受困，經過救援隊趕赴現場搶救，直至昨（19）日傍晚，罹難者已增至13人，其中9人的身份已確認，搜救工作仍持續進行中。根據當地人描述，派墨公路一線經常發生雪崩，而這次的意外發生地，數公里內杳無人煙，被稱為「鬼門關」。

《央視》報導，西藏林芝市「1·17」雪崩災害前線應急救援指揮部今（20）日消息指，截至19日18時，派墨公路雪崩已致13人遇難，9名遇難者信息（資訊）已確認，其中1名遇難者遺體被家屬認領。預計20日白天，多雄拉隧道處以多雲天氣為主，有利於加快救援速度。

這起農曆春節前的雪崩意外發生在西藏林芝米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向），導致人員和車輛受困及死亡。當地民眾都知道，沿線的派墨公路經常發生雪崩，三年內曾多次發生雪崩。僅2022年3月底發生的雪崩意外，就有四人同時被活埋，經搶救無效身亡。

據了解，這起意外所在的多雄拉隧道是派墨公路上穿越多雄拉山的隧道，而多雄拉山口位於喜馬拉雅山脈北段主脊，海拔約4200公尺，山頂終年積雪不化。

墨脫縣則是位於喜馬拉雅山脈南麓，西、北、東三面被喜馬拉雅山脈和崗日嘎布山阻隔，雅魯藏布大峽谷在墨脫縣穿越而過。由於交通不便，當地民眾曾經只能靠人背馬馱下山搬運生活必需品，因而稱為「高原孤島」。