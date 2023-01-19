遊客驚恐回憶「大聲說話怕引雪崩！」　西藏林芝雪崩8人死

記者任以芳／綜合報導

大陸西藏林芝市多雄拉隧道17日發生雪崩，導致民眾和車輛受困，目前已發現8位罹難者，搜救工作仍持續進行中。當局也出動246位救難人員進行搶救。今（19日）最新消息，「雪崩現場多輛車被壓，有人因失溫缺氧遇難」，躲過一劫的附遊客也表示，「大聲說話都怕引起雪崩，現場積雪超過2米高。」

林芝市墨脫縣公安局110指揮中心於1月17日19時50分接獲民眾報案，米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口(墨脫方向)發生雪崩，致人員和車輛被困。截至目前，搜救人員已發現遇難者8人。

▲西藏林芝山區積雪深厚 。（圖／翻攝 抖音）

陸媒《頂端新聞》報導指出，從16日入夜後，林芝市不斷下雪，到了17日下午變得更大。受訪民眾大俊說，「我們在附近山路不敢大聲說話，怕引起雪崩，被車輛接出去後才聽說派墨公路真的發生雪崩，一路上陸續看到救援、消防的車往事發公路方向去。」

被救援後，直至進入村中，大俊的手機才恢復一點訊號，「山上信號很微弱，有些人失聯了，很多人都在打聽自己親人的消息。」

陸媒《新京報》引述現場負責人表示，雪崩發生後，天黑下雪，道路不通，感到現場已經是隔天凌晨。「我們一路走上去，一路排查，將陸續發現的傷員送往醫院。我們共發現53名幸存者，有肋骨骨折的、凍僵的，其中5名傷情較重。」

「截至目前，已發現8具屍體，其中3名是從一輛被埋在雪下的越野車找到。我們用破拆工具強行拆開車子，裡面3個人全都凍僵，失去生命跡象。」該負責人表示。

▲天氣惡劣，救難隊停止救援 。（圖／翻攝 半兩微博）

村民貢布（化名）回憶，雪崩的範圍波及幾百米，有十多輛車子被壓，救援的難度主要是「雪太厚，找不著車」。村裡組織的救援隊直到18日早上6點離開現場。

當地天黑霧大，持續降雪，氣溫降至零下20攝氏度以下，現場不少汽車被大雪覆蓋掩埋，有人長時間缺氧失溫遇難，氣候實在太惡劣，救援人員暫時停止救援。

▲ 西藏林芝雪崩 。（圖／翻攝 抖音）