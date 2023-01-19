西藏林芝雪崩畫面曝光　救援村民：有人長時間缺氧失溫遇難

▲ 西藏林芝市一處隧道口出現雪崩 。（圖／翻攝 半兩微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸西藏林芝市多雄拉隧道17日發生雪崩，導致民眾和車輛受困，目前已發現8位罹難者，搜救工作仍持續進行中。當局也出動246位救難人員進行搶救。據了解，該隧道路段海拔4千多公尺，氣溫零下十幾度，增加救援困難度。今（19日）最新消息指出，「雪崩現場多輛車被壓，有人因失溫缺氧遇難」。

陸媒《新華社》報導，1月17日19時50分許，西藏自治區林芝市墨脫縣公安局110指揮中心接群眾報警，米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）發生雪崩，人員和車輛被困。截至昨18日22時，搜救人員已發現8名罹難者，救難隊員持續搜救其他失聯人員。

西藏林芝平均海拔3到4千公尺，該隧道路段海拔4千多，氣溫零下十幾度，增加救援困難度。目前傳出最新消息，今（19日）淩晨，雪崩現場多輛車被壓，有人因失溫缺氧遇難。

▲ 雪崩現場 。（圖／翻攝 半兩微博）

根據陸媒《新京報》報導，米林縣派鎮衛生院工作人員帕卓（化名）與村民貢布（化名）大約同一時間抵達事發現場，據他回憶，雪崩現場在多雄拉隧道口往外幾百米。「車子有被雪壓住，也有被撞翻的。雪深及腰，路很滑，很多救援民兵都是一路摔跤過去的。」

帕卓表示，「有人因為長時間缺氧遇難，也有人因為失溫遇難，我們到的時候已經做不了什麽。」

米林縣派鎮派村村民貢布（化名）表示，「雪崩於17日晚19時左右發生。這一次雪崩來得很突然，往年雪崩主要發生在三四月份，『現在不是雪崩的月份』。」

貢布回憶事發當晚九點多，自己與十幾個村民前往事發路段救援。「現場雪很厚，看不到車子，只能憑車燈閃爍的地方判斷位置，有些車被雪壓扁，很多人已經棄車逃走了。」

「事發路段距離最近的村莊十多公里，這是通往墨脫縣唯二的公路，路上有返鄉的人，也有做生意的人，多是藏族人。」貢布表示。

▲ 救難隊尋找生還者 。（圖／翻攝 半兩微博）

他搜尋12輛車，意外發現一名幸存者。「他的車翻了，我們把他挖出來的時候，他的肋骨受傷，意識還算清醒，已經非常幸運了。」還有兩人受困雪崩範圍邊緣，自己慢慢爬出來，已經走去派鎮衛生院。目前，派鎮衛生院收治了這3名傷者。

截至昨8日17時30分，應急救援指揮部共投入專業救援力量246人，以及各類車輛70多輛、大型機械10台和搜救設備994件（套），共開挖救援通道350多米。林芝市委、市政府正組織有關部門密切配合，增派專業救援力量，組織人員做好失聯、遇難人員家屬的安撫、善後工作。