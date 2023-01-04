跨年夜斷魂！雪地摩托車「引恐怖雪崩」　他遭1.5m積雪活埋慘死

▲ 科蒂克斯平時就熱愛騎雪地摩托車。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國蒙大拿州發生一起悲劇，一名21歲男子去年12月31日到山上騎雪地摩托車，沒想到引發雪崩，被埋在厚達5英尺（約1.5公尺）的雪中，經過1小時終於被挖出，但急救無效宣告死亡，跨年夜不幸離世。

綜合《每日郵報》等報導，來自華盛頓州的科蒂克斯（Wyatt Coiteux）跨年當天和17歲弟弟在蒙大拿州的皇冠山丘（Crown Butte）玩雪地摩托車，事發時正在海拔9800英尺（約3000公尺）的斜坡上爬坡，未料引發雪崩。

科蒂克斯遭到活埋，附近一群車手在事發後不久趕到現場，趕緊呼叫搜救隊員，經過1小時後才在厚達1.5公尺的雪中找到他，施行CPR並以AED急救，但仍無力回天，弟弟則倖免於難。

據悉科蒂克斯當時穿著安全氣囊，但不清楚是發生故障或他沒有拉開。他們有攜帶鏟子和探針，但沒有配戴雪崩信標（avalanche beacon），也就是一種可以發出穩定無線電訊號的電子設備，用於定位因雪崩被埋的受害者。

他的死訊令親友悲慟不已，紛紛在臉書發文哀悼。他的社群網站也可看出他對賽車等運動的熱愛，過去就有豐富的雪地摩托車駕駛經驗。

「加勒廷國家森林雪崩中心之友」說明，12月31日發生的板狀雪崩（slab avalanche）範圍約152公尺寬，垂直下落距離達183公尺，威力足以折斷樹木或摧毀汽車，這起意外也表明積雪仍可能發生大規模且危險的崩塌，呼籲計畫進行雪地活動的民眾採取適當預防措施，並避開危險地區。