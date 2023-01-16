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英女登「詛咒之峰」遇雪崩！雪團吞噬後慘被活埋　挖出已無法救活

▲▼白朗峰雪崩。（圖／CFP）

▲白朗峰14日驚爆雪崩，一名英國女子被雪堆活埋後死亡。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

阿爾卑斯山位於法國和義大利交界處的白朗峰（Mont Blanc），在當地14日發生雪崩，一名當時正在登山的45歲英國女子被埋在雪堆下，不幸身亡。英國外交聯邦和發展辦公室透露，他們正為這名女子的家人提供幫助。

綜合BBC等外媒報導，這起意外發生於白朗峰最大的冰川「Argentière」附近。法國警方透露，他們在當地14日傍晚5時左右，接獲一名導遊發出的警報，於是高山搜救小組立刻派出直升機，與一名醫生一起上山營救。儘管緊急服務部門已緊急展開急救措施，但他們還是無法救活這名女子。

事發當時，女子正在高山導遊的陪同下，與另2名遊伴一同攀登黑色登山口（Col du Tour Noir），沒想到卻在當地遭遇預警等級為3級的雪崩，導致這名45歲婦人被埋在雪堆之下。目前檢察官已下令當局為這名女子驗屍，並將以「過失殺人罪」對此案展開調查，以確認這名女子的死亡狀況。

報導稱，隨著全球暖化近年日益嚴重，阿爾卑斯山的永久凍土也開始融化，增加了雪崩發生的風險。白朗峰是西歐最高的山峰，它的海拔高達4810公尺，每年可吸引高達2萬名登山和滑雪愛好者前去娛樂。不過由於白朗峰的登山路相當危險，山難頻傳，因此它又被稱為「詛咒之峰」。

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