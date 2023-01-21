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平鎮文化停車場「死亡崩塌案」　調查初判出爐！結構計算疏失

▲▼李鴻源率隊會勘3小時，桃園平鎮文化公園停車場初判結構計算疏失最關鍵。（圖／桃園市政府）

▲桃園市府進行公共工程總體檢，平鎮文化公園停車場初判結構計算疏失最關鍵。（圖／桃園市政府）

文／中央社

桃園市府進行公共工程總體檢，首波針對釀1死2傷的平鎮文化公園地下停車場進行勘查，市府19日說，初步認定關鍵是結構計算疏失，後續有完整檢視報告，安全無虞後才會開放營運。

桃園市長張善政上任時宣布啟動公共工程總體檢，優先體檢清單包括平鎮文化公園地下停車場案、楊梅區公所行政大樓暨停車場案，以及竹圍漁港遊艇碼頭案；其中平鎮文化公園地下停車場工程在2020年4月30日發生崩塌意外，造成1死2傷。

▲▼李鴻源率隊會勘3小時，桃園平鎮文化公園停車場初判結構計算疏失最關鍵。（圖／桃園市政府）

桃園市政府19日發布新聞稿表示，桃園市政府公共工程體檢委員會昨天至平鎮文化公園地下停車場進行首次現地檢核，成員包括9名委員、2名結構外審專家、交通局、施工單位、設計監造單位與結構外審單位等，現勘時間約3小時。

市府表示，經與營造商、設計建築師、結構外審等單位，針對事故發生原因、維修補強重建方式、施工過程等進行探討，初步認定結構計算疏失最為關鍵，後續將透過委員會找出問題，重新檢視制度面缺失、進而補強，作為未來市府興建停車場和類似工程參考依據。

市府也說，未來針對重大公共工程案，將規劃預防機制，其中相關設計書圖審查都需交由第三方公正單位進行檢視，確保結構安全，後續才能進行施工，避免類似事件再發生。

▼李鴻源率隊會勘3小時。

▲▼李鴻源率隊會勘3小時，桃園平鎮文化公園停車場初判結構計算疏失最關鍵。（圖／桃園市政府）

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