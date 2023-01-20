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社會 社會焦點 保障人權

賭客大贏被指詐賭！4煞強擄恐嚇「斷手斷腳」　囚禁逼吐500萬

▲▼龜山警方查獲地下賭場案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龜山警方查獲地下賭場案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

一名男子到新竹地下賭場賭錢，贏了不少後，沒想到賭場場負責人稱他詐賭，強押後限制行動要求賠償500萬元，男子心生畏懼交付100萬後，又遭恐嚇要求再支付200萬元，警方獲報後再約定的交款地點逮人，以涉嫌組織犯罪防制條例、強盜、恐嚇取財、妨害自由、傷害、聚眾賭博等罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。

桃園龜山警方指出，1月初時一名男子帶友人前往蕭男（23歲）、陳男（33歲）、曾男（32歲）、江男（37歲）、莊男（31歲）等經營的地下賭場捧場，贏了不少錢後，蕭嫌等人以男子涉嫌詐賭為由，以強暴、脅迫、暴力傷害、囚禁等手段，除強盜身上財物外，並逼迫被害人及友人共同承擔賠償金500萬元。

▲▼龜山警方查獲地下賭場案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼警方在雙方約定交付現金200萬的地點，當場以現行犯逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼龜山警方查獲地下賭場案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

男子心生畏懼已交付100萬元給予蕭嫌等人，但蕭嫌仍不知足，並以斷手斷腳言語恐嚇，須於本月17日再支付200萬元，經報請新竹地檢署檢察官偵辦後，經佈線掌握雙方約定在竹北市交付現金200萬元時當場以現行犯逮捕江嫌及莊嫌等2人，並持拘票於1月17、18日陸續在湖口鄉拘提逮捕蕭嫌、陳嫌及曾嫌等3名共犯。

警方表示，全案依據組織犯罪防制條例、強盜、恐嚇取財、妨害自由、傷害、聚眾賭博等罪嫌移送新竹地檢署，其中蕭嫌等4人聲請羈押獲准。

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