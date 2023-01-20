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桃園生小孩給大紅包！第一次就3胞胎可領15萬　最快年後入帳

▲張善政探視祝福元旦寶寶。（圖／市府提供）

▲張善政的「多一胎加1萬」生育津貼政策，日前正式上路。（圖／市府提供）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園市長張善政選前提出許多政見，其中「多一胎加1萬」的生育津貼政策，日前正式上路，若為雙胞胎、三胞胎者則每名額外加碼1萬元，也就是說第一次生產就是三胞胎的話，可以領到15萬元。為了因應新制的生育津貼，目前社會局正積極修改作業系統，最快預定可以在2月中旬領到新制津貼。

為加強鼓勵生育，桃園市府提出加碼新制「多一胎加1萬」的生育津貼，凡兒童於桃園初設戶籍及父母其中一方設籍滿1年以上，第1胎補助金額3萬元、第2胎補助4萬元、第3胎(含)以上補助5萬元。新生兒於2022年12月25日（含當日）後出生者均適用「多一胎加1萬」生育津貼新制，希望能為年輕家庭減輕育兒負擔。

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社會局表示，過去桃園推出生育津貼每胎3萬元、雙胞胎每名3萬5000元、三胞胎每名4萬5000元的政策。新制的話，若為雙胞胎或三胞胎者，每名額外加碼補助1萬元。

社會局兒童托育科蘇美惠科長指出，如果第一次生產就是三胞胎，算法為3萬+4萬+5萬=12萬，再加碼一名1萬=3萬，共可領15萬；如果第一次生產是單胞胎領3萬，之後第二次是三胞胎的話，那就是4萬+5萬+5萬=14萬，再加碼一名1萬=3萬，第二次合計可領17萬。

至於新制生育津貼何時可以領到，蘇美惠表示目前正積極修改作業系統，預定2月中旬會入帳。蘇美惠強調，父母在小孩子出生後6個月以內都可以提出申請，如果是2022年12月25日之後出生，且經過申請已領到生育津貼的話，之後會補差額到戶頭內，2022年12月25日之前出生的話，則是領舊制的生育津貼。

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