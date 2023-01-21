2022最紅廖老大！霸網222天突宣布不再直播　加盟主成棄嬰

▲廖老大現專心顧車隊比賽，鮮少在直播上開講。（合成圖／記者許權毅、劉維榛攝）



記者許權毅／台中報導

賽車教父廖老大可謂是2022年網路代表性人物之一，打龜號一戰成名後又大張旗鼓開手搖飲店卻風波不斷，包括公開直播批加盟店茶難喝等。廖老大在霸網222天後，去年９月突宣布退出直播圈，讓許多夢想能賺大錢的加盟主傻眼，哀號成了「棄嬰」，演變到最後，成了昔日加盟主另闢新品牌還提告廖老大。

▲廖老大飲料店面臨倒閉潮，蛋塔效應成真。（圖／記者許權毅攝）

●巡店難敵負潮 蛋塔效應成真倒一片

廖老大先前曾坦言，清楚知道品牌屬於網紅店，也曾向加盟主說明，可能「前兩個月」會有熱潮，需要看各店如何維持品質與服務，當初設立的加盟金低，確實會讓店面數一下暴增，但不代表公司政策是錯的，網路嘲諷的「蛋塔效應」讓廖老大本人不以為然，7月受訪時直言「請大家拭目以待」。

據了解，廖老大飲料店數量最多時期有150間，去年底一波歇業的恐怕有30到40間左右。還有店家在大門口黑板上寫下「已倒98間再不喝就要絕版」，能看出自家加盟主也不看好，遑論先前加盟主還自砸店家、招牌塗黑等，蛋塔效應成真。

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▲廖老大聲量強大，活耀時期常常登上新聞版面，卻在9月21日突然宣布退網。（圖／翻攝自賽車教父-廖老大FB）

●霸網222天突退網 加盟主嘆變棄嬰聯手提告



歷經總總風波，廖老大在2022年9月21日晚間突然發布影片，親自宣布「正式退網」，不再直播，也感嘆表示很感謝大家幾個月來的支持，直播初衷是希望幫助流浪動物，但義賣商品明顯賣不動了，決定退出，雖一度「復出」現身，但常常都是由團隊其他人直播，廖老大僅偶爾露面。

許多夢想能賺大錢的加盟主面對廖老大退網，讓生意雪上加霜，生意本就緊繫廖老大曝光度，退網之後討論度再次下降，也讓許多加盟主自認是「棄嬰」。12月底還有22家加盟主聯手PG Talk總裁林秉文成立「PG Tea鴿子茶飲」，認為廖老大對於店家不聞不問，要提告廖老大。

▲廖老大車隊前往台東參加2022成功拉力賽。（圖／翻攝Facebook／賽車教父-廖老大）



●回歸平靜顧車隊 店面品質拚提升



廖老大官方聯絡人先前曾透露，廖老大持續做公益活動，像是先前的捐血、捐贈飼料給流浪動物機構等等都不遺餘力，廖老大本人則專心顧好車隊比賽，粉專貼文也以分享賽事準備進度為主。至於飲料事業是否崩盤倒閉潮？廖老大官方聯絡人無法證實，僅表示公司持續依照規定調整，讓品質維持穩定。