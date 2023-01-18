黑絲妹試穿「現場脫了」剩綑綁式內衣　真實身分被起底：大網紅

▲網友看到黑絲妹不去試衣間換衣服，認為這名女子「太懶了」 。（圖／翻攝爆廢公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日網路瘋傳4張正妹逛百貨公司試穿衣服，卻沒進去試衣間，反而在店員面前直接脫光換裝的照片，引起網友熱烈討論。事後，有網友起底，原來該名女子是97萬追蹤的網紅「阿朱」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發出該組照片表示，「現在的女生真懶，試衣間也懶得進」。照片顯示，一名身穿黑色大衣的女子在百貨公司選好衣服後，直接在店內將外衣脫下放在沙發上，而大衣內僅穿黑色內衣褲及絲襪，讓一旁幫忙拿新衣的男子退後了幾步。

▲網友看完紛紛要原PO「別多管閒事」 。（圖／翻攝爆廢公社）



網友看完紛紛留言，「勸你別多管閒事」、「此風可長」、「有自信好棒」、「身材好才能這樣換」、「道德在哪裡？尊嚴在哪裡？地址在哪裡？聯繫方式又在哪裡？」「懶沒關係，至少脫下來滿好看噠～嘻嘻」、「要有這身材我也不進」、「身材好不怕被看」。此外，也網友認出該名女子，就是大陸知名網紅「阿朱」。

據悉，阿朱在微博「阿朱505」的帳號有97.9萬人追蹤，過去曾拍攝多組大尺度照片，如打麻將、逛花市，甚至連日前討論度極高的「腳上有繩索印痕」等，都是她的作品。

▼大陸網紅阿朱有不小的知名度。（圖／翻攝微博）

