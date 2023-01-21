冬季抗東北季風防空污　台中建商各出奇招

▲由鉅建設在抗風、防空污建材和規劃上，著力甚深。（圖／由鉅建設提供）

記者鄧木卿／台中報導

寒冬除了帶來東北季風之外，也帶來境外汙染源，使得空污情況加劇，想省電不開窗，室內空氣不流通，開了窗又面臨髒空氣。台中多家建商在規畫上各有對策，以硬體規格和技術實力著稱的由鉅建設，向來極為重視住家室內外的恆溫；陸府、精銳、大陸等指標建商也分別在建築規劃上各有不同巧思。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，天氣轉涼，民眾不想開冷氣改開窗，但季風及空汙使得室內空氣品質不好，因此外牆門窗的氣密與淨氣設備，就成了影響住宅舒適度的關鍵，以住家玻璃為例，台灣屬典型海島氣候，年平均相對濕度達80%以上，冬季就常發生室內外溫差造成的結露現象，長時間下來可能導致窗框、衣物發霉、甚至裝潢損壞，有建商注意到這些細節，將高端建材納入建材施作重點，對客群是一大誘因。

位於市政園道旁的由鉅惟上，住家標配中空複層Low-E膠合玻璃，中空層可降低熱傳導，更可防止因溫差所產生的結露，加上Low-E玻璃具防輻射熱的效果，因此，外牆玻璃亦有效阻擋熱輻射，減少冷暖空調耗能，並兼備隔音、抗噪效果，此外，惟上也配備了全熱交換器+PM2.5過濾器，關起窗來不用擔心悶熱不舒適。

由鉅大恆更委託台北科技大學針對住宅空調能耗，進行長時間量測與模擬研究，相較一般採用清玻璃加氣密窗大樓，因為熱傳系數U值較低，雨季與冬天晚上室內外空氣不易透過玻璃進行熱交換，更可大幅降低結露風險，甚至空調的熱負荷值也節省近22%的能耗，既達到節能減碳的目標，又降低了房屋的使用成本。

陸府建設則利用屋頂、外牆、門窗玻璃、地板等建材的斷熱特性，達到抗寒隔熱效果，其中陸府觀森規劃了外突式陽台設計，可增加風阻、降低風力，也會產生較佳保暖效果，此外，在節能設計上規劃綠屋頂、深窗、花台等，藉由建築主體形成與外部氣候變化的緩衝層，達到冬保暖、夏降溫的效果。

大陸宝格則採用和台北101同級風阻尼球，要價5千萬元，重達150噸，具有抗風、抗震、減輕外力對建築物的共振效果，可有效減少強風來時的震幅，尤其高樓層風壓的情況得以大幅減少，為住戶增加舒適度。